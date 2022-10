Une énorme tempête de poussière sur Mars menace l’atterrisseur Mars InSight de la NASA

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Les choses se compliquent sur Mars pour l’atterrisseur InSight de la NASA. Une tempête de poussière martienne de la taille d’un continent qui s’est déclenchée fin septembre exerce une pression supplémentaire sur l’alimentation électrique de l’atterrisseur.

Début octobre, la NASA a noté une forte baisse de l’énergie disponible pour l’atterrisseur à énergie solaire. “Le lundi 3 octobre, la tempête était devenue suffisamment importante et soulevait tellement de poussière que l’épaisseur de la brume poussiéreuse dans l’atmosphère martienne avait augmenté de près de 40 % autour d’InSight”, a-t-il ajouté. l’agence a dit dans un communiqué vendredi. Avec la tempête qui se préparait, l’atterrisseur n’était plus en mesure de recharger complètement ses batteries.

NASA/JPL-Caltech/MSSS



Les panneaux solaires de l’atterrisseur étaient déjà recouverts de poussière, une condition qui l’a laissé à court d’énergie à l’approche de la fin de sa mission. L’équipe InSight avait éteint la plupart des instruments de l’atterrisseur, laissant juste le sismomètre en marche pour essayer de détecter autant de tremblements de mars que possible pendant aussi longtemps que possible.

La NASA envisageait la fin de 2022 ou le début de 2023 pour faire ses adieux à InSight, mais ce calendrier est en suspens. “Au rythme actuel de décharge, l’atterrisseur ne pourrait fonctionner que pendant plusieurs semaines”, a déclaré la NASA. “Donc, pour conserver l’énergie, la mission éteindra le sismomètre d’InSight pendant les deux prochaines semaines.”

Il y a une petite bonne nouvelle dans la mesure où la tempête régionale a peut-être atteint son apogée et va bientôt diminuer. Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA surveille la tempête d’en haut et a vu des signes de ralentissement de la croissance de la tempête.

InSight a connu à la fois des triomphes et des défis depuis son atterrissage sur Mars en 2018. Il a révélé de nouvelles informations sur l’intérieur de la planète rouge et l’activité sismique enregistrée, y compris un monstre d’un tremblement de mars plus tôt cette année.

La situation difficile d’InSight évoquera inévitablement des souvenirs de la NASA rover Opportunity chèrement décédé, qui a été victime d’une énorme tempête de poussière mondiale. La mission d’Opportunity était enfin déclaré terminé en 2019. Les rovers les plus récents de la NASA, Curiosity et Perseverance, sont à propulsion nucléaire et ne sont pas soumis aux caprices de la poussière martienne.

Les derniers jours d’InSight resteront incertains pour le moment. Le responsable du projet InSight, Chuck Scott, a déclaré: “Si nous pouvons surmonter cela, nous pouvons continuer à fonctionner en hiver – mais je m’inquiéterais de la prochaine tempête qui se produira.”