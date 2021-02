Une énorme tempête de neige a semé le chaos sur la côte est des États-Unis lundi, annulant des milliers de vols, fermant des écoles et obligeant le report des vaccinations contre le coronavirus alors que New York se préparait à près de deux pieds de neige.

Le National Weather Service (NWS) a émis des avertissements de tempête de la Virginie au Maine – où vivent des dizaines de millions de personnes – alors que de fortes chutes de neige mélangées à des rafales de vent jusqu’à 50 miles par heure ont provoqué des conditions de type blizzard le long de la côte est.

New York a déclaré un «état d’urgence» qui restreignait les voyages non essentiels, déplaçait tous les enfants vers l’apprentissage à distance et reportait les vaccins tant attendus alors que la ville se préparait à l’une des chutes de neige les plus lourdes de son histoire.

Des camions de sel et des chasse-neige ont traversé les rues de New York, déjà plus calmes que d’habitude en raison de Covid-19, alors que le maire Bill de Blasio a annoncé que les quelques enfants qui étaient retournés dans les salles de classe de l’époque de la pandémie resteraient également à la maison mardi.

« Il y aura ensuite des criquets au rythme où nous allons », a plaisanté M. de Blasio, qui a également suspendu les repas en plein air, le dernier coup porté aux restaurants de la ville en proie à une pandémie, sur MSNBC.