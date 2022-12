Une énorme tempête de «cyclone à la bombe» frappe les États-Unis avec un froid mortel alors que les vacances commencent

Une tempête hivernale sauvage a enveloppé une grande partie des États-Unis samedi, apportant des blizzards, des pluies verglaçantes, des inondations et un froid intense près de niveaux record. Plus d’une douzaine de morts ont été attribuées à la tempête. Les voyages de vacances et les services publics ont été perturbés, avec environ 1,7 million de foyers et d’entreprises sans électricité.

Les prévisionnistes ont déclaré que la tempête, un « cyclone à la bombe » ou « bombogenèse », a été causée par une collision d’air froid et sec du nord et d’air chaud et humide du sud.

Bien que les météorologues hésitent à attribuer tout événement météorologique au changement climatique, une oscillation du courant-jet induite par le changement climatique est conforme aux événements météorologiques extrêmes précédents, à la fois chauds et froids.

Alors que le système poussait aussi loin au sud que le Texas, beaucoup ont dû faire face à la veille de Noël la plus froide depuis des décennies. La tempête, nommée Elliott, a abattu des lignes électriques, jonché les autoroutes d’accidents et entraîné des annulations massives de vols.

La tempête était d’une ampleur presque sans précédent, s’étendant sur 2 000 milles des Grands Lacs près du Canada au Rio Grande le long de la frontière mexicaine. Environ 60% de la population américaine a fait face à des avis ou des avertissements météorologiques hivernaux, avec des températures considérablement inférieures à la normale des Rocheuses aux Appalaches, a déclaré le National Weather Service (NWS).

La pluie verglaçante a recouvert une grande partie du nord-ouest du Pacifique de glace, tandis que le nord-est a fait face à des inondations côtières et intérieures suivies d’un gel rapide. Environ 28 millions de personnes étaient sous avertissement de tempête hivernale et 7 millions sous avertissement de blizzard.

“De fortes pluies tombant sur un manteau neigeux fondant augmenteront les impacts des inondations”, a déclaré le NWS. m’a dit. « Des inondations côtières majeures modérées à isolées sont prévues en raison de vents forts sur terre. La chute rapide des températures à l’arrière de la tempête pourrait provoquer le gel des zones inondées.

Les températures glaciales et les rafales de vent devaient produire “un refroidissement éolien dangereusement froid dans une grande partie du centre et de l’est des États-Unis”, a déclaré le NWS, mettant en garde contre “un danger potentiellement mortel pour les voyageurs bloqués”.

“Dans certaines régions, être à l’extérieur peut entraîner des engelures en quelques minutes”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Assurez-vous que les animaux et le bétail à l’extérieur disposent d’un abri suffisant.”

Dans les six États de la Nouvelle-Angleterre, près de 400 000 clients sont restés sans électricité samedi, certains services publics avertissant qu’il pourrait s’écouler des jours avant la restauration. En Caroline du Nord, près de 370 000 personnes étaient sans électricité, selon Poweroutage.us.

PJM Interconnection, de Pennsylvanie, a déclaré que les centrales électriques rencontraient des difficultés et a lancé un appel d’urgence pour la conservation, demandant aux résidents de 13 États de régler les thermostats plus bas, de reporter l’utilisation des gros appareils comme les cuisinières et les lave-vaisselle et d’éteindre les lumières non essentielles. Les utilisateurs d’électricité commerciaux et industriels ont également été invités à réduire leurs dépenses.

Les responsables du PJM ont également averti les gens de se préparer à des pannes de courant. PJM couvre tout ou partie du Delaware, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kentucky, du Maryland, du Michigan, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Tennessee, de la Virginie, de la Virginie occidentale et de Washington DC.

Des millions de personnes voyageant avant Noël ont été affectées, avec 7 423 vols retardés et 3 426 annulés à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis, selon FlightAware. Le NWS a mis en garde contre les circonstances de déplacement sur route “extrêmement dangereuses” en raison de “conditions de voile blanc”, exhortant les voyageurs à s’attendre à une “visibilité quasi nulle périodique et à un soufflage et à une dérive considérables de la neige”.

« Voyager dans ces conditions sera extrêmement dangereux, voire parfois impossible », a-t-il déclaré.

Plusieurs autoroutes fermées à mesure que les accidents se multipliaient. Quatre sont morts dans un carambolage impliquant 50 véhicules sur l’Ohio Turnpike. Un chauffeur de Kansas City, Missouri, a été tué jeudi après avoir dérapé dans un ruisseau. Trois sont morts mercredi sur les routes du Kansas.

Au Canada, WestJet a annulé tous les vols à l’aéroport Pearson de Toronto. Au Mexique, des migrants ont campé près de la frontière américaine dans des températures inhabituellement froides alors qu’ils attendaient une décision de la Cour suprême sur les restrictions de l’ère pandémique qui empêchent de nombreuses personnes de demander l’asile.

Dans le Dakota du Sud, la gouverneure, Kristi Noem, a annoncé l’expansion d’une mission de la garde nationale de l’État pour aider les tribus Oglala Sioux et Rosebud Sioux avec du bois de chauffage et pour nettoyer la neige soufflée dans des congères pouvant atteindre 12 pieds.

“Nous avons des familles qui sont là-bas dont nous n’avons pas entendu parler depuis deux semaines”, a déclaré Wayne Boyd, chef de cabinet du président de Rosebud Sioux.

De rares avertissements de gel ont été émis pour de grandes parties de la Floride.

Dans toute l’ampleur de la tempête, les militants se précipitaient pour sortir les sans-abri du froid. Près de 170 adultes et enfants se gardaient au chaud à Detroit dans un abri conçu pour en contenir 100.

“C’est beaucoup de personnes supplémentaires”, mais ce n’était pas une option pour refuser qui que ce soit, a déclaré Faith Fowler, directrice exécutive de Cass Community Social Services.

Les abris d’urgence de Portland, dans l’Oregon, ont fait appel à des volontaires.

Piétons à Buffalo, New York. Photo : Derek Gee/AP

À New York, la gouverneure, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence et annoncé son intention de déployer la garde nationale dans la région de Buffalo.

Le comté de Jefferson a déclaré l’état d’urgence et l’interdiction de voyager alors que le NWS à Buffalo a signalé des “conditions de blizzard potentiellement mortelles”, avec 14 pouces de neige tombée au cours des dernières 24 heures et 2 pieds à 4 pieds supplémentaires possibles. “Les voyages seront impossibles”, a déclaré le NWS.

Hochul a déclaré que l’aéroport international de Buffalo Niagara serait fermé jusqu’à lundi, que certaines routes seraient fermées jusqu’au jour de Noël et que presque tous les camions de pompiers de Buffalo étaient bloqués dans la neige.

“Peu importe le nombre de véhicules d’urgence dont nous disposons, ils ne peuvent pas traverser les conditions au moment où nous parlons”, a déclaré Hochul.

Deux personnes sont décédées vendredi après que les premiers intervenants n’aient pas pu se rendre chez eux lors d’urgences médicales.

“C’est comme un ouragan de catégorie 3 avec un tas de neige mélangée”, Tim Carney, du bureau du shérif, Raconté Buffalo News, estimant qu’au moins 10 véhicules de police étaient bloqués. Selon le point de vente, de nombreux officiers, pompiers et premiers intervenants ont dû abandonner des véhicules.

Les rafales de vent ont atteint 70 mph. Les vents devraient diminuer samedi, bien que “les conditions de blizzard se poursuivent dans les bandes de neige du lac”, a déclaré le NWS.

À Nashville, Tennessee, le maire, John Cooper, annoncé qu’il a demandé aux Titans du Tennessee de reporter leur match de la veille de Noël dans la NFL “en solidarité avec nos voisins”.

Le plus grand service public du pays, la Tennessee Valley Authority, a mis fin aux pannes de courant vendredi, mais toujours demandé les compagnies d’électricité locales pour réduire leur consommation.