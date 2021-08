Une énorme TARANTULE échappée a été repérée en train de ramper sur un mur par un voisin choqué

Un homme TERRIFIÉ a trouvé une énorme tarentule de la taille d’une BRIQUE sur un mur après qu’elle se soit échappée de sa maison.

Tony Upton-Huang, 57 ans, est rentré chez lui après avoir déposé son partenaire au travail, seulement pour découvrir la bête velue accrochée à la maison de ses voisins d’à côté à Swindon.

S’adressant à WiltshireLive, l’homme de 57 ans a déclaré qu’il n’avait remarqué l’araignée que lorsqu’il allait ouvrir une fenêtre arrière pour la ventilation.

Il a déclaré: « Je venais de déposer mes absences au travail et quand je suis rentré à la maison, la maison était assez chaude. Je

« J’ai ouvert la fenêtre arrière et j’ai regardé à travers mon jardin arrière

et pensé qu’est-ce que c’est sur le mur?

« J’ai regardé d’un peu plus près et c’était une énorme araignée. »

Malgré son «choc» initial, l’homme est rapidement passé à l’action et a décidé de capturer l’énorme bête, malgré sa menace potentielle pour les humains.

Il a expliqué: « Quand j’ai une araignée à l’intérieur de la maison, j’utilise normalement simplement un verre pour l’attraper et glisser un morceau de carton en dessous, mais un verre n’allait pas fonctionner cette fois.

« J’ai trouvé une petite baignoire et j’ai demandé à la vadrouille de la pousser un peu pour la faire descendre du mur.

«Une fois qu’il était dans la baignoire, j’ai laissé un peu le couvercle pour qu’il ait un peu d’air et je l’ai laissé dans la serre.

Il a rapidement appelé la police du Wiltshire alors qu’il tentait d’établir à quel point l’araignée pouvait être nocive.

Les tarentules sont les plus grandes araignées du monde et sont remplies de venin toxique.

Les humains ne mourront pas s’ils sont mordus, mais ils peuvent ressentir une sensation douloureuse et aggravante.

La RSPCA, qui a finalement organisé la collecte de l’araignée, exhorte généralement les gens à ne pas les manipuler ou à ne pas les approcher.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait pour sa propre sécurité en entreprenant le

mission de sauvetage, il a déclaré: « J’ai 57 ans, si ça me mord et me tue, j’ai eu une vie bien remplie. »

Ajoutant: « Si c’est radioactif, je pourrais me transformer en Spider-Man – ça pourrait être amusant. »

Dans un article sur Facebook, North Somerset Reptile Rescue a confirmé que

la tarentule aux cheveux bouclés a depuis retrouvé son propriétaire.

Il disait : « Le propriétaire a été localisé et ce petit gars est récupéré demain.

« Son évasion était un accident et sera évidemment évitée à l’avenir !

Faits sur la trantule Faits clés sur les tarentules : Les tarentules vivent dans un environnement chaud et humide.

Les grandes espèces se trouvent souvent dans les régions forestières du nord-est du Brésil.

Ils vivent normalement une durée de vie substantielle car ils n’ont pas beaucoup de prédateurs.

Les tarentules femelles vivent plus longtemps que leurs homologues masculins.

La plupart des mâles vivent de trois à six ans tandis que les femelles peuvent vivre jusqu’à 35 ans.

Les experts ont noté que plus la température de leur environnement est élevée, plus leur durée de vie est courte.

Les tarentules ont également un gros appétit et ne sont pas des mangeuses difficiles.

Les petites espèces mangent des insectes, notamment des sauterelles, des chenilles et des grillons.

Mais les plus grandes tarentules peuvent s’attaquer à leurs congénères araignées et s’intéresser également aux grenouilles, aux serpents et aux lézards.

Une fois qu’elles ont savouré un repas copieux, les tarentules peuvent jeûner jusqu’à un mois, jusqu’à ce qu’elles choisissent leur prochaine victime.