Une énorme suite de Disney abandonnée alors que la vente de billets pour le nouveau film de Danny DeVito échoue au box-office

Les chefs de DISNEY ont eu une mauvaise frayeur après que le nouveau film Haunted Mansion n’ait pas réussi à épater le public.

Le film étoilé n’est même pas encore sorti au Royaume-Uni, mais les plans pour en faire une franchise ont déjà été mis sur la glace après son échec au box-office américain.

Alamy

Disney a eu une mauvaise frayeur après que le nouveau film Haunted Mansion, avec Danny Devito, n’ait pas réussi à attirer les téléspectateurs alors que les ventes au box-office s’effondraient aux États-Unis[/caption] Alamy

Les projets de transformer le film, mettant également en vedette Jamie Lee Curtis, ci-dessus, en une franchise comme Pirates des Caraïbes ont été abandonnés[/caption] Alamy

Bien qu’il regorge de noms de stars, tels que Owen Wilson, ci-dessus, et Jared Leto, Haunted Mansion semble avoir effrayé les cinéphiles[/caption]

On m’a dit que les patrons avaient espéré que le film – mettant en vedette Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Owen Wilson et Danny Devito – serait le premier d’une longue série, dans la même veine que la série à succès Pirates des Caraïbes.

Mais Disney a déjà été effrayé par ses performances et a mis de côté les discussions sur une suite.

Une source a déclaré: «Il y avait de très grands espoirs pour Haunted Mansion et Disney y a mis beaucoup d’argent.

« Mais la sortie a été massivement éclipsée par d’autres films, comme Barbie, et les chiffres sont vraiment décevants. Il est basé sur le manège de Disneyland et les patrons voulaient que ce soit une nouvelle franchise majeure, tout comme les films Pirates des Caraïbes, qui sont également issus d’un manège.

« Cependant, celui-ci n’a tout simplement pas fonctionné et, dans l’état actuel des choses, toutes les idées et tous les projets de suite ou de spin-off ont été abandonnés. » La comédie-horreur a été ravagée par les critiques et est loin de récupérer son gros budget de 120 millions de livres sterling.

En fait, à l’échelle mondiale, il n’a gagné que 26 millions de livres sterling jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il atteigne le seuil de rentabilité pendant sa diffusion dans les cinémas.

J’ai fait une erreur en le publiant maintenant

Le film, qui sortira ici vendredi prochain, a été l’une des premières victimes de la grève des acteurs aux États-Unis, ce qui signifie que ses membres de la distribution ont été empêchés de le promouvoir et n’ont pas assisté aux premières de chaque côté de l’Atlantique.

Il a également été critiqué pour avoir présenté au moins 11 placements de produits différents pour des marques telles que Yankee Candle, Amazon et Fujifilm.

Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’ils ont fait une erreur en le publiant maintenant, plutôt que plus près d’Halloween.

Cette décision pourrait les hanter pendant un certain temps.