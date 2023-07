Une énorme star de la liste A forcée de se retirer de The One Show à la dernière minute

MORGAN Freeman a été contraint de se retirer de The One Show à la dernière minute ce soir.

L’acteur Morgan, 86 ans, avait été annoncé comme invité aux côtés de Nicole Kidman, 56 ans, et Zoe Saldana, 45 ans, dans le programme de la BBC, mais n’était nulle part en vue.

Morgan Freeman s'est retiré de The One Show à la dernière minute

Nicole Kidman et Zoe Saldana sont apparues dans l'émission sans lui

Alex Jones a été obligé de s'adresser à l'éléphant dans la pièce

Après que les stars hollywoodiennes aient fait la promotion de leur nouveau thriller d’espionnage – Special Ops: Lioness – l’animateur Alex Jones, 46 ans, a été contraint de s’adresser à l’éléphant dans la pièce.

Elle a dit: «Honnêtement, nous en avons vu un peu, c’est génial. Morgan Freeman, également dedans. Il allait venir ce soir, donc nous sommes dégoûtés qu’il n’ait pas pu venir à la dernière minute.

Malgré sa non-présentation, Nicole et Zoe ont poursuivi leur dernier projet, centré sur le programme fictif Lioness de la CIA.

Zoe joue Joe, qui est formé par le personnage de Nicole, Kaitlyn, et trouve de jeunes phoques de la marine à suivre le programme.

Elle a dit de l’écrivain, « Taylor [Sheridan] a été profondément inspiré par les femmes en service et il a estimé qu’il était temps de raconter leur histoire sous une forme de célébration et d’appréciation de leur travail – et de divertissement.

« Vous suivez Joe et comment elle se débat avec la façon dont cette vie pèse sur sa vie personnelle, sa famille et son mariage, mais comment elle ne veut pas laisser tomber Kaitlyn et remplir une mission. »

Ils ont filmé la série Paramount + à Majorque plus tôt cette année et sa première aura lieu le 23 juillet.

Une projection à Londres de Special Ops: Lioness devrait avoir lieu demain, avec Nicole, Zoe et Morgan toutes présentes.

Le Sun a contacté le représentant de Morgan et la BBC pour commentaires.

Les stars d'Hollywood faisaient la promotion de leur nouveau thriller d'espionnage – Special Ops: Lioness