Une énorme star de la BBC partage une photo de retour méconnaissable qui, selon les fans, ressemble EXACTEMENT à Liam Payne

Une star POPULAIRE de la BBC semble méconnaissable dans un cliché de retour déterré.

L’homme en question est apparu dans un certain nombre d’émissions culinaires à succès – mais avec ses cheveux noirs et ses traits ciselés, ses fans pensent qu’il ressemble à un membre du groupe de garçons One Direction.

Éclaboussure

Les fans ont dit que l’homme ressemblait à la star de One Direction Liam Payne[/caption]

L’un d’eux a écrit sous le cliché sur Instagram: « Pourquoi cela ressemble-t-il à Liam Payne. »

Un autre a ajouté : « On dirait Liam Payne », tandis qu’un troisième a partagé : « Liam Payne toute la journée ! »

Cependant, ce n’est pas Liam, 29 ans, mais en fait c’est le juge Masterchef Gregg Wallace.

Gregg, 58 ans, est surtout connu pour sa tête rasée et ses lunettes lors du concours de cuisine à succès de la BBC, il n’est donc pas étonnant que ses fans aient été choqués par le cliché rétro le montrant avec une tête pleine de cheveux.

En plus de Masterchef, Gregg a également travaillé sur Inside the Factory, Eat Well For Less et Supermarket Secrets.

Il a également participé à Strictly Come Dancing en 2014 et est apparu sur Who Do You Think You Are?

Plus tôt ce mois-ci, Gregg est apparu sur Loose Women, mais les fans ont été déconcertés lorsqu’il a été interrompu alors qu’il essayait de mentionner sa perte de poids.

Gregg était dans l’émission pour discuter de sa perte de poids et de l’autisme de son petit garçon Syd.

L’émission s’est terminée vers 1 h 25, avant le début de l’ITV Lunchtime News.

Cela signifiait que Ruth devait dire à Gregg qu’il avait «trois secondes» pour mentionner rapidement son parcours de poids.

Et les fans ne pouvaient pas comprendre pourquoi l’interview de Gregg était si « précipitée ».

Une personne a écrit : « Les femmes lâches coupent toujours leurs invités, peut-être les mettent-elles en premier. »

Un deuxième a ajouté: «J’aurais aimé en savoir plus sur ce que Gregg Wallace avait à dire.

“Décevoir la gaufre de Ruth et co était tellement inutile.”

Bbc

Gregg Wallace de Masterchef est en fait l’homme du cliché épique de retour en arrière[/caption]