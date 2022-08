Une énorme sculpture de pénis de 18 pouces découverte par des archéologues stupéfaits lors de fouilles dans une villa romaine

C’était un cas de Diggus Dickus lorsque les archéologues ont trouvé une énorme sculpture de Willy lors d’une fouille dans une ruine romaine.

L’ancien phallus de 18 pouces a été sculpté dans le mur d’une villa et aurait été bien en vue pour que les visiteurs puissent l’admirer.

L'ancien phallus de 18 pouces a été sculpté dans le mur d'une villa et aurait été bien en vue pour que les visiteurs puissent l'admirer

Graham Chapman a incarné l'officier romain Biggus Dickus dans le film Life of Brian de Monty Python en 1979.

Les experts disent que les todgers étaient considérés comme des symboles de chance et de fertilité et se trouvaient souvent dans les maisons et les bases militaires à l’époque de l’Empire romain.

Mais ce monstre est l’un des plus grands découverts à ce jour, disent les historiens.

Il a été découvert sur un site de fouilles dans les ruines d’El Higueron, dans la province de Cordoue, dans le sud de l’Espagne.

Le directeur des fouilles, Andres Roldan, a déclaré: “Il était courant de les mettre sur les façades des maisons et les soldats portaient de petites amulettes phalliques comme symboles de virilité, mais celle-ci est inhabituellement grande.”

Dans le film Gladiator, Maximus a déclaré: “Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l’éternité.”

Une pierre géante serait certainement quelque chose pour Crowe, Russell.

Dans le film Gladiator, Maximus a déclaré: "Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité"