Une énorme popstar britannique s’inscrit à Celebrity Gogglebox aux côtés de son père

L’ÉNORME popstar britannique Tom Grennan est le dernier visage célèbre à avoir participé à Celebrity Gogglebox.

Le chanteur s’est inscrit à la populaire émission de Channel 4 aux côtés de son père.

Tom Grennan a rejoint Celebrity Gogglebox

Tom, qui est surtout connu pour des chansons telles que Little Bit Of Love, Not Over Yet et Remind Me, est ravi de rejoindre la famille Gogglebox.

La superstar a confirmé la nouvelle au Metro.

Il a déclaré: « Tellement excité pour Gogglebox, en particulier pour le tournage avec mon père.

« Je lui ai dit d’être prêt à devenir un trésor national.

« Nous avons toujours été fans de la série et nous sommes tous les deux impatients d’en faire partie. »

La nouvelle passionnante survient des mois après que Tom a été contraint d’arrêter son énorme concert à la London 02 Arena lorsqu’un membre du public s’est évanoui.

Le hitmaker s’est précipité hors de la scène lors de sa toute première tournée d’arène, What Ifs and Maybes, pour obtenir de l’eau pour la personne dans le besoin.

Quelques semaines avant que Tom ne réalise les rêves d’un super fan en l’invitant sur scène à la Newcastle Utilita Arena.

Cela vient après que The Sun a révélé que Katherine Ryan et son mari Bobby Kootstra se sont également inscrits pour jouer dans Celebrity Gogglebox.

L’humoriste nous a dit : « Ce sont généralement les chiens qui nous voient regarder la télévision, alors nous sommes ravis d’accueillir les téléspectateurs chez nous alors que nous décompressons dans notre endroit préféré – le canapé.

« Nous sommes de grands fans de Gogglebox depuis des années et nous sommes ravis de participer. »

Les débutants rejoindront la série, qui verra également Zoe Ball, Johnny Ball et Woody Cook, Denise Van Outen et Duncan James, ainsi que Shaun Ryder et Bez revenir sur nos écrans.

