Une énorme pop star s’inscrit à une nouvelle série de télé-réalité qui le verra refuser la lumière du jour et voir sa très célèbre petite amie

MAX GEORGE vient juste de commencer à sortir avec Maisie Smith, mais il est sur le point de se lancer dans des manigances avec une autre femme avec les lumières éteintes.

Je peux révéler que le chanteur de The Wanted s’est inscrit pour la nouvelle émission de Channel 4, Scared Of The Dark, aux côtés de l’ancien I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici! la gagnante Scarlett Moffatt.

Rex

Pennsylvanie

Scarlett Moffatt apparaîtra également dans l’émission[/caption]

Getty

Paul Gascoigne sera également à l’affiche de la nouvelle émission de C4[/caption]

La paire et quelques autres visages célèbres, dont la légende du football anglais Paul Gascoigne, sont chargés de vivre sans lumière du jour pendant plusieurs jours, tout en relevant plusieurs défis.

Un initié de la télévision a déclaré: “Max est toujours une bonne valeur et il était vraiment intrigué par l’expérience et vraiment intéressé par la façon dont son corps et son esprit réagiraient dans ces circonstances.

“Scarlett a un peu plus peur mais le prendra de bonne humeur.

“Avoir un camarade Geordie impliqué sous la forme de Gazza signifie qu’elle aura quelqu’un sur qui rebondir.”

En savoir plus sur Max George “TOUT TROP FAMILIER” Maisie Smith a averti que Max George “la tromperait” par son ex petite amie Georges de l’équipe Maisie Smith révèle un doux hommage à son petit ami Max George

Max a rendu public sa romance avec l’ex-star d’EastEnders Maisie plus tôt ce mois-ci après s’être séparé de Stacey Giggs, ex-épouse de la légende de Manchester United et terrible poète Ryan Giggs.

Le couple s’est rapproché en apparaissant sur deux tournées Strictly et depuis l’annonce de leur relation, ne peut s’empêcher de jaillir l’un de l’autre sur les réseaux sociaux.

Ils vont donc sans aucun doute se manquer pendant que Max erre dans le noir pendant des jours.

Scarlett, quant à elle, a l’habitude de changer ses conditions de vie pour le bien de la télévision, ayant figuré dans une autre série documentaire de Channel 4 The British Tribe Next Door en 2019.





Cela a vu la star de Gogglebox et sa famille passer quatre semaines avec une tribu isolée en Namibie tout en vivant dans une réplique de leur propre maison au Royaume-Uni.

Max, Scarlett, Gazza et co passeront sept jours dans l’obscurité, mais auront tout dans leur espace de vie pour leur assurer un séjour confortable.

Ils ne pourront tout simplement rien voir.

Janette part sur la route

JANETTE MANRARA semble ravie pour la tournée Strictly de l’année prochaine – alors qu’elle pose sur une Vespa Strictly.

L’ancien danseur professionnel et présentateur de It Takes Two animera les prochains spectacles en direct.

Pennsylvanie

Janette Manrara pose sur une Vespa Strictly[/caption]

Pennsylvanie

Anton Du Beke rejoindra ses co-stars du spectacle en tournée[/caption]

Et Anton Du Beke prouve qu’il se glisse vraiment dans les souliers de danse de Bruno Tonioli.

Après l’avoir remplacé en tant que juge du concours de danse BBC1, il prend maintenant sa place dans le panel de 31 spectacles à travers le Royaume-Uni.

Anton rejoindra ses co-stars de l’émission Shirley Ballas et Craig Revel Horwood pour diriger la règle sur une partie de la formation actuelle qui reviendra sur la piste de danse.

Craig dirigera à nouveau le spectacle.

Anton a déclaré: “Je suis ravi de rejoindre mes collègues juges de télévision lors de la tournée Strictly 2023 et d’avoir la chance de profiter de tout le plaisir de l’expérience en direct avec un public à travers le Royaume-Uni.”

Les billets seront mis en vente à 9 h le 30 septembre sur StrictlyComeDancingLive.com.

Anneka de retour en action

ANNEKA RICE a à peine vieilli d’un jour depuis sa dernière promenade dans son célèbre buggy de plage Challenge Anneka.

La star de la télévision vétéran a lancé le redémarrage de l’émission emblématique – qui arrivera sur Channel 5 en 2023 – un peu plus de 33 ans après la diffusion du premier épisode.

Canal 5/Paramount

Anneka Rice a lancé le reboot du Challenge Anneka[/caption]

Comme dans l’original, Anneka relèvera plusieurs défis pour aider les communautés locales, avec l’aide d’une nouvelle génération de bénévoles.

En plus du buggy bleu, son preneur de son Dave Chapman sera de retour avec son gros micro pelucheux.

Mais il y a une différence majeure : la légendaire combinaison bleue d’Anneka a été modernisée.

La nouvelle série comprendra quatre épisodes filmés à travers le Royaume-Uni.

J’espère que ce buggy a eu un service complet.

Lenny attaque les trolls

LENNY HENRY a été traqué par des racistes avant même de tourner une scène de la nouvelle trilogie Lord Of Rings de Prime Video.

Mais le comique ne laissera pas les abus l’abattre, car il se réjouit que les personnes de couleur soient enfin représentées dans une série fantastique à succès.

Première vidéo

Lenny Henry dans la nouvelle trilogie du Seigneur des Anneaux[/caption]

Lenny, qui joue Sadoc Burrows, l’aîné de Harfoot, a déclaré: «Ce qui est formidable, c’est qu’Amazon se tient aux côtés des acteurs et qu’ils ont une tolérance zéro pour les manigances.

« Nous avons été trollés. Avant même de mettre les pieds devant la caméra, des gens ont exprimé leur mécontentement à l’idée qu’il y ait des personnes de couleur dans la série.

“Tous les opposants doivent en profiter car il va durer longtemps.”

S’adressant au podcast Headliners, il a ajouté de manière hilarante: “Je me dis” Il y a un dragon qui crache du feu là-bas et tu as des problèmes avec le frère de Leicester? “,

“C’est quoi ton problème?”

FRAIS de sa révélation surprise sur The Masked Singer US la semaine dernière, la légende des Monty Python Eric Idle apparaîtra samedi dans l’émission The Graham Norton lors de son retour sur BBC1.

Il est rejoint par l’ex-Doctor Who David Tennant, Lydia West de It’s A Sin et Robbie Williams, qui interpréteront également son nouveau single, Lost.

L’avenir de Ramsay est à Oz

GORDON RAMSAY devra apprendre quelques jurons australiens alors qu’il se dirige vers Down Under pour filmer sa série Future Food Stars.

L’émission du chef juron – qui voit les entrepreneurs de l’alimentation et des boissons rivaliser pour gagner son investissement – ​​a été un succès ici plus tôt cette année.

Getty

Gordon Ramsay se dirige vers Down Under pour filmer sa série Future Food Stars[/caption]

Et il a une base de fans croissante en Australie, où son émission Kitchen Nightmares a également été reprise.

Un initié de la télévision a déclaré: “Les Australiens semblent aimer sa personnalité impétueuse.”

Gordon fera équipe avec la magnat des affaires australienne Janine Allis pour rechercher une entreprise alimentaire dans laquelle investir.

Les concurrents tentent de gagner l’une des 14 places du concours, avant de relever de nombreux défis pour avoir la chance de travailler aux côtés de Gordon et Janine.

RICHARD HAMMOND dit qu’il craignait que le co-animateur James May ne soit mort lors de son récent accident d’horreur sur The Grand Tour.

S’exprimant sur The Chris Moyles Show sur Radio X, Richard a déclaré: «Nous avons couru dans le tunnel en pensant. . . J’ai vu la voiture et j’ai pensé “Oh mon Dieu!” » Heureusement, James a survécu pour courir un autre jour.

Deuxième cours de James

IL est peut-être un chef douteux, mais cela n’a pas empêché James May de mettre en sac une deuxième série de son émission de cuisine.

Je peux révéler que la star du Grand Tour reviendra dans la cuisine pour plus d’Oh Cook de Prime Video! après une première course réussie en 2020.

Rex

Il commencera à tourner plus tard cette année, avant une sortie en 2023, donc les gourmands désemparés, comme James, auront un nouveau lot de délices culinaires à attendre.

Un initié de la télévision a déclaré: “La série a obtenu d’excellents chiffres et Prime espère qu’elle continuera.

En savoir plus sur le soleil baguette magique Les gens réalisent à peine qu’ils ont mal utilisé les baguettes à bulles C’EST SERRÉ Kate Middleton ne jure que par un produit à 6 £ pour empêcher ses chaussures de glisser

“Il y a une volonté de tourner plusieurs séries, un peu comme ce que Jamie Oliver et Gordon Ramsay ont réalisé au fil des ans.”

Ils devraient avoir peur de leur nouvelle concurrence.