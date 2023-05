Une énorme pop star remporte deux nouvelles émissions avec la BBC – et elles sortiront sur les écrans le mois prochain

La pop star Lizzo, en tête des charts, a remporté non pas un mais deux spectacles avec la BBC alors qu’elle poursuit sa domination musicale.

L’artiste américain sera sur les écrans britanniques dans deux émissions spéciales le mois prochain.

Getty

Lizzo arrive à la BBC[/caption] Getty

Elle a mis en sac deux nouveaux spectacles[/caption]

Lizzo, 35 ans, compte plus de 5 milliards de flux mondiaux et un premier album vendu en platine, ainsi que trois Grammy Awards et une foule d’autres distinctions.

La sensation de chant se prépare maintenant pour une performance stellaire au festival de Glastonbury très bientôt.

Mais avant cela, Lizzo a décroché deux émissions sur BBC Three pour traiter encore plus ses fans avant son concert à Worthy Farm.

Le premier des deux est un concert spécial de grande qualité intitulé Lizzo Live in Concert.

La chanteuse de Juice Lizzo ravira ses fans lors d’un concert spécial unique soutenu par son groupe et une multitude de noms connus des États-Unis.

L’échauffement de son énorme concert de festival a lieu au Forum emblématique de Los Angeles et Lizzo sera rejointe par SZA, Missy Elliott et Cardi B pour le spectacle.

Les fans peuvent voir le concert unique sur BBC Three à 22h00 le vendredi 9 juin 2023.

En plus de cela, elle brisera ses murs dans un documentaire spécial de la BBC qui va derrière le faste et le glamour pour voir à quoi ressemble la star exagérée loin de la scène.

Love, Lizzo a été filmée lors de l’enregistrement de son dernier album, Special, elle sera franche sur des sujets tels que la positivité corporelle, l’amour de soi et la reconnaissance des femmes noires pour leurs contributions.

Il suivra également son parcours à travers la pandémie et comment elle a pu réfléchir à son succès.

Getty

Ses deux émissions seront diffusées sur BBC Three le mois prochain[/caption]

Lizzo Live in Concert sera disponible sur BBC iPlayer à partir de 6 heures du matin le samedi 3 juin 2023 et sera diffusé sur BBC Three à 22 heures le vendredi 9 juin 2023.

Love, Lizzo sera disponible sur BBC iPlayer à partir de 6h le samedi 3 juin 2023 et sera diffusé sur BBC Three à 21h45 le dimanche 4 juin.