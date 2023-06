Une énorme nouvelle querelle de stars de la télé-réalité révélée après la chute des légendes et leur désabonnement après le tournage de séries à l’étranger

Une querelle de GEORDIE Shore a éclaté entre d’anciennes copines Charlotte Crosby et Marnie Simpson.

Des initiés ont déclaré au Sun que les choses étaient devenues si explosives pendant que le gang tournait à Chypre, et maintenant Charlotte et Marine sont en désaccord comme jamais auparavant, même se désabonner sur les réseaux sociaux.

Charlotte Crosby et Marnie Simpson se sont disputées

Le couple s'est même désabonné sur les réseaux sociaux

Leur amitié de longue date est en jeu après que des tensions sont apparues pendant le voyage.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « La chute a commencé dans la villa, et après que Charlotte soit rentrée tôt chez elle, cela n’a fait qu’empirer.

« Des amis ont essayé d’intervenir mais ils ne se suivent plus.

« Ils sont tous les deux furieux – cela a commencé par de petites rangées dans la villa, maintenant cela a dégénéré en une véritable querelle. »

Les retombées seront une grande surprise pour les fans qui sont conscients de la proximité de Marnie et Charlotte.

Les ex-copains sont amis depuis plusieurs années, avec Charlotte, 33 ans, assistant au mariage de Marnie, 31 ans, avec Casey Simpson en mars et le couple célébrant souvent les jalons de l’autre ensemble, y compris les anniversaires.

Cela vient après que The Sun ait révélé que le tournage avait été plongé dans le chaos alors que les acteurs étaient divisés dans la plus grande querelle de la série.

La source nous a dit à l’époque : « L’enfer s’est déchaîné à Chypre et il y a eu plus de disputes que la série n’en a jamais vu – et cela veut dire quelque chose.

« Il n’est pas exagéré de dire que c’est la série la plus dramatique à ce jour.

«Il y a fondamentalement une grande fracture dans le casting maintenant – ils ont été divisés en deux car ils ont pris parti sur une énorme dispute qui a éclaté.

« Ça a été vraiment gênant et inconfortable, mais ça va faire de la télé de la dynamite. »

En fait, le drame a été si abondant que la source confirme que MTV reconsidère maintenant son plan pour faire de cette série à venir la dernière de la série.

Le Sun a précédemment rapporté que la série n’avait pas été renouvelée au-delà de la série en cours de tournage et que les patrons estimaient qu’elle avait suivi son cours.

L’initié a expliqué: «La production est ravie de tout le drame qui est sorti du tournage et cela leur a vraiment montré qu’il reste encore beaucoup de vie dans cette émission et ce casting.

«Le nouveau format, qui voit les acteurs partir en vacances ensemble plutôt que de vivre dans la vieille maison dans laquelle ils se sont tous cachés, a vraiment rafraîchi les choses.

« Les fans vont adorer, et il est sûr d’attirer de nouveaux téléspectateurs aussi. »

Le casting serait divisé après la dernière série à Chypre