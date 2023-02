Une énorme nouvelle pour les fans de Harry Potter alors qu’un nouveau projet majeur démarre

Dans son ensemble, la franchise de films Harry Potter a rapporté plus de 6,4 milliards de livres sterling au box-office mondial.

Et je peux révéler en exclusivité que les patrons des studios Warner Brothers espèrent à nouveau profiter du monde sorcier.

Des initiés du cinéma m’ont raconté comment des cadres supérieurs avaient commencé à développer Harry Potter et l’enfant maudit – qui est sur scène dans le West End depuis l’été 2016 – en une nouvelle franchise.

Une source a déclaré: “Warner Bros cherche actuellement à amener The Cursed Child sur grand écran.

«C’est dans leur mire depuis que la pièce s’est avérée si populaire dans le West End.

“Cela a été mis en veilleuse pendant un moment parce qu’il y avait tellement de travail en cours avec la franchise Fantastic Beasts.

«Une ligne a été temporairement tracée là-dessus pour l’instant, surtout compte tenu de ses performances médiocres, donc c’est à toute vapeur quand il s’agit de développer The Cursed Child.

“Pour le moment, il en est à des étapes très formatrices et ils discutent des prochaines étapes pour le faire avancer.

“Le rêve serait de faire revenir de grandes stars, dont Daniel Radcliffe, mais c’est encore incroyablement loin.

“Tous ceux qui travaillent dans le monde de Harry veulent que Daniel revienne, mais ils doivent d’abord définir le plan du nombre de films, un scénario retravaillé et des budgets.

“L’espoir pour le moment est que The Cursed Child puisse être transformé en deux films – qui auraient tous deux autant de punch, sinon plus, que le spectacle sur scène.”

J’ai révélé il y a deux ans comment Daniel et ses co-stars Emma Watson et Rupert Grint s’étaient réunis pour filmer une émission de retrouvailles secrètes.

Le trio a rejoint certaines de leurs co-stars aux studios Warner Bros à Leavesden, Herts, pour la spéciale unique où ils ont revécu certains de leurs souvenirs préférés de la franchise cinématographique.

Alors que Daniel et Emma, ​​qui jouaient Hermoine, ont continué à jouer le rôle d’acteur, Rupert a lancé une entreprise immobilière extrêmement lucrative.

Rupert, qui a joué dans les films en tant que malheureux Ron, a un portefeuille d’une valeur de plus de 24 millions de livres sterling.

Étant donné le montant d’argent qu’ils ont tous en banque, je ne doute pas qu’ils ne seraient tentés de revenir vers Potter que par passion. . . pas livres.

SAM MET DU GLITZ

SAM SMITH a peut-être raté un Brit Award la semaine dernière, mais au moins, ils remportent l’argent.

La chanteuse Unholy portait une veste à sequins surdimensionnée et des talons en PVC rouge pour le défilé de mode de son petit ami Christian Cowan à New York.

Sam a récemment admis être un grand fan de McDonald’s – grignotant si souvent à la chaîne de hamburgers que de nombreux employés du service au volant ont commencé à les reconnaître.

Mon équipe et moi avons goûté le nouveau McCrispy hier et il n’a pas déçu – même si je dois vous avertir, il pourrait vous faire perdre la tête.

Mais maintenant, Sam essaie de faire un changement sain et a admis : « J’essaie de grignoter des choses qui ne sont pas McDonald’s.

« J’ai mangé tellement d’œufs à la coque, un peu de sel.

« Tu ne peux pas en manger trop parce que quelqu’un m’a dit que tu étais tout bousillé. Nous ne pouvons pas avoir ça.

Mieux vaut s’en tenir aux Maccies, Sam.

Ed du jeu de Maisie

MAISIE PETERS dévoilera son âme sur le deuxième album The Good Witch, qui doit sortir le 16 juin.

Parlant du disque, sorti sur le label d’Ed Sheeran, Gingerbread Man Records, elle a déclaré: «C’est mon cœur et mon âme, mon sang sur la page, la collection d’histoires que j’ai réussi à capturer au cours de la dernière année.

“Une véritable chronique de ma vie dans l’histoire récente, c’est ma propre version tordue d’un album de rupture et tout s’appuie sur les mêmes expériences et inspirations de quelques mois.”

Sting est un bon gars

IL est l’un des musiciens britanniques les plus titrés de tous les temps et a récemment vendu son catalogue complet pour 250 millions de livres sterling.

Et maintenant, Sting peut ajouter une autre distinction à son arc après que les Ivors lui aient décerné une bourse de l’Académie, la plus haute distinction que l’institution décerne.

Il rejoint une liste d’élite d’auteurs-compositeurs, dont Sir Paul McCartney, Kate Bush et Sir Elton John.

Les prix de cette année avec Amazon Music ont lieu le 18 mai dans le centre de Londres.

LE “RENDEZ-VOUS” DE LIAM AVEC 1D ACE

LA seule direction est en place pour Liam Payne.

La chanteuse de Strip That Down a tout donné à sa petite amie Kate Cassidy pour un dîner de luxe à l’intérieur de Longleat House pour la Saint-Valentin.

Debout sur les marches de la demeure seigneuriale du Wiltshire, les tourtereaux semblaient sortir tout droit d’une version sexuée de Downton Abbey.

Le couple a profité d’un double rendez-vous avec le supremo de l’écriture 1D Jamie Scott et son partenaire Cat à l’intérieur du grand manoir privé.

Jamie a aidé à écrire certains des plus grands succès du groupe, notamment Drag Me Down et Story of My Life.

Et c’était un cas de mélange d’affaires et de plaisir, car je peux révéler que Liam a enrôlé Jamie pour l’aider à relancer sa carrière musicale après une série de singles ternes.

Une source a déclaré: “Liam a passé les huit derniers mois à faire profil bas et à se concentrer sur lui-même, mais il se sent prêt à revenir sous les projecteurs.

“Lui et Jamie sont amis depuis des années, donc travailler ensemble était parfaitement logique.

“En ce qui concerne le timing, rien n’est gravé dans le marbre, mais de nouvelles musiques arrivent d’ici l’été, ce qui signifie qu’elles ne se heurteront à aucun des anciens camarades du groupe de Liam, qui sont également sur le point de sortir de nouveaux morceaux.”