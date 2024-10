Une énorme fuite révèle les Oppo Find X8, X8 Pro, Enco X3, Pad 3 Pro sous tous les angles

Oppo se prépare pour un événement le 24 octobre et nous nous attendons à ce que la série Find X8 devienne officielle. Nous avons également appris que la tablette Pad 3 Pro et les écouteurs Enco X3 seraient dévoilés, comme nous les avons vu dans les images de presse divulguées.

Les smartphones Find X8 et Find X8 Pro auront des designs similaires, mais seul le Pro recevra le bouton Quick Capture. Voici la version vanille avec un cadre plat et pratiquement aucune courbure sur son écran dans les quatre couleurs : Rose, Blanc, Bleu et Noir.

















































Oppo Trouver X8

L’écran du Find X8 Pro est légèrement incurvé sur les quatre côtés et il semble qu’il ne soit pas peint en rose.





































Oppo Trouver X8 Pro

Nous avons du mal à trouver des différences entre l’Enco X3 dans ces rendus et le OnePlus Buds Pro 3 que nous avons examiné en août. Mis à part le changement évident de logo, nous n’en trouvons aucun significatif. Nous ne devrions cependant pas être surpris : vous vous souvenez de l’Oppo Find N3 qui était également OnePlus Open ?

















































Oppo Enco X3

Le Pad 3 Pro obtient le moins d’images. Nous pouvons voir qu’il y a des touches de volume sur le dessus, une caméra à l’arrière et une autre à l’avant montée sur la lunette. Oppo lancera la tablette dans au moins deux couleurs – Or et Bleu.





















Oppo Pad3 Pro

Compte tenu du lancement qui approche à grands pas, nous devrions nous attendre à ce que davantage de fuites concernant les spécifications et les fonctionnalités apparaissent dans les jours suivants.

