Une énorme fuite de Grand Theft Auto VI révèle les premières images de gameplay

Des images de gameplay de ce qui apparaît dans Grand Theft Auto VI ont été mises en ligne ce dimanche, dans ce qui équivaut à l’une des plus grandes fuites de jeux vidéo de l’histoire.

Grand Theft Auto VI est la suite très attendue de Grand Theft Auto Vqui est l’un des jeux vidéo les plus réussis de l’histoire, se vendant à 169 millions d’exemplaires et générant plus de 6 milliards de dollars de revenus.

Un utilisateur sur GTAforums semble être à l’origine de la fuite et a posté près de 100 vidéos du jeu en action. Contrairement aux bandes-annonces de gameplay officielles que nous avons l’habitude de voir, ces vidéos présentent des éléments inachevés, notamment des textures d’espace réservé et des modèles de personnages inachevés. Beaucoup d’entre eux sont courts. L’un, un peu plus étendu, montre un personnage masculin et féminin en train de cambrioler un restaurant. D’autres présentent une femme visitant un club de strip-tease, un clip montre une conversation au bord de la piscine. C’est tout à fait normal dans les jeux Grand Theft Auto, qui proposent tous des missions très semblables à celle-ci.

L’ajout d’une protagoniste féminine jouable reflète également une grande partie de ce qui était rapporté par le journaliste de Bloomberg Jason Schreier à propos du prochain jeu Grand Theft Auto VI, qui est apparemment à deux ans de sa sortie. D’autres détails, comme le décor du jeu, dans la ville fictive de Vice City, semblent être confirmés dans les images divulguées.

Dans un tweet, Schreier a déclaré avoir confirmé auprès de sources de Rockstar que les images divulguées étaient authentiques.

Non pas qu’il y ait eu beaucoup de doutes, mais j’ai confirmé avec des sources de Rockstar que la fuite massive de Grand Theft Auto VI de ce week-end est bien réelle. Les images sont précoces et inachevées, bien sûr. C’est l’une des plus grosses fuites de l’histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games – Jason Schreier (@jasonschreier) 18 septembre 2022

Certains joueurs, habitués aux images raffinées des prochaines versions, ont réagi négativement aux premières fuites, mais les jeux en début de développement ressemblent généralement à ceci. Rockstar aurait travaillé sur Grand Theft Auto VI depuis 2014. À ce stade, personne ne sait exactement quel âge ont ces images, mais comme Les notes de Verge, le jeu semble fonctionner sur les cartes RTX 3060 Ti et RTX 3080, ce qui signifie que la version ne peut pas dater de plus de deux ans. Le jeu n’étant pas prévu pour une sortie avant deux ans, cela correspond: les jeux vidéo à gros budget qui, loin d’être sortis, semblent rarement presque terminés.

Rockstar n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.