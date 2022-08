Une énorme flotte de 27 avions chinois pénètre dans l’espace aérien de Taïwan alors que l’île brouille les jets au milieu des craintes que l’invasion soit IMMINENTE

Des dizaines d’avions chinois ont pénétré dans la zone de défense de Taiwan alors que les tensions atteignaient leur point d’ébullition entre les pays.

Le ministère de la Défense de Taipei a déclaré qu’au moins 27 avions chinois avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan, forçant l’île à brouiller les jets au milieu des craintes d’invasion.

Au moins 27 avions chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan 1 crédit

Les exercices militaires chinois ont envahi Taïwan

La visite de Nancy Pelosi a exaspéré la Chine Crédit : Getty

Un total de 27 avions de combat – dont 16 avions à réaction Su-30 – ont pénétré dans la zone alors que Taipei a intensifié sa défense après que la visite de Nancy Pelosi a exaspéré Pékin.

Lors de la dernière montée des tensions, Taïwan a déclaré avoir envoyé des avions et déployé des systèmes de missiles pour “surveiller” les activités chinoises dans sa zone d’identification de défense aérienne.

Les dirigeants provocants de Taiwan ont déclaré qu’ils “n’hésiteraient pas” à se battre avec la Chine s’ils y étaient poussés.

Les généraux du pays ont déclaré : “Nous sommes résolus à défendre notre souveraineté, notre liberté et notre démocratie.

“Nous ne craignons aucune menace ni aucun défi. Nous ne sommes pas impatients de nous battre et nous n’en hésiterons pas non plus.

“Nous avons la capacité et la volonté de défendre notre liberté et notre démocratie, et de maintenir la stabilité de notre région.”

Cela survient après que le ministère de la Défense du pays a révélé que les exercices militaires chinois avaient envahi le territoire de Taiwan en bloquant son espace maritime et aérien.

Cette décision est intervenue quelques heures avant que Pelosi – la personnalité américaine la plus élevée à visiter l’île contestée en 25 ans – ne quitte l’île mercredi.

L’orateur, qui portait un costume blanc et un masque bleu, a fait signe aux politiciens avant de monter à bord de l’avion.

La Chine s’est engagée à encercler l’île dans le cadre d'”opérations militaires ciblées”

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que les exercices militaires de la Chine dans son espace maritime et aérien “mettaient en danger les voies de navigation internationales, défiaient l’ordre international, sapaient le statu quo dans le détroit de Taïwan et mettaient la région en danger”.

Pelosi avait précédemment décrit l’île autonome comme “l’une des sociétés les plus libres du monde”.

L’homme politique américain qui est arrivé à Taïwan en défiant les avertissements de la Chine a rencontré le président du pays, Tsai Ing-wen, une visite inopinée qui a exaspéré la Chine.

La visite controversée a incité la Chine à envoyer deux avions chinois dans l’espace aérien de Taïwan quelques minutes avant son arrivée, a rapporté la publication locale SETN.

S’adressant au parlement, Pelosi a déclaré: “Notre délégation est venue à Taïwan pour dire sans équivoque que nous n’abandonnerons pas Taïwan.

“Maintenant, plus que jamais, la solidarité de l’Amérique avec Taiwan est cruciale, et c’est le message que nous apportons ici aujourd’hui.”

Elle a ajouté que la nouvelle législation américaine visant à renforcer l’industrie américaine des puces pour concurrencer la Chine “offre une plus grande opportunité pour la coopération économique américano-taïwanaise”.

Critique de longue date de la Chine, notamment en matière de droits de l’homme, Pelosi doit rencontrer un ancien militant de Tiananmen, un libraire de Hong Kong qui avait été détenu par la Chine et un militant taïwanais récemment libéré par la Chine.

La Chine a insisté mercredi sur le fait que ses exercices militaires autour du détroit de Taiwan étaient “nécessaires et justes” à la suite de la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi sur l’île autonome.

“La conduite par l’armée chinoise d’exercices militaires en mer près de Taiwan (Chine) est une mesure nécessaire et juste pour protéger résolument la souveraineté nationale”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying lors d’un point de presse régulier.

“Dans la lutte actuelle entourant la visite de Pelosi à Taïwan, les États-Unis sont les provocateurs, la Chine est la victime. La provocation conjointe des États-Unis et de Taïwan est venue en premier, la juste défense de la Chine est venue après”, a-t-elle ajouté.

Les dirigeants chinois ont exprimé leur fureur face à la visite de Pelosi à Taiwan, la décrivant comme une menace pour le fragile statu quo à travers le détroit.

En réponse, la Chine a annoncé une série d’exercices militaires à tir réel autour de Taïwan, le Commandement du théâtre oriental déclarant que “des exercices navals et aériens conjoints seront menés dans les espaces maritimes et aériens du nord, du sud-ouest et du sud-est” de l’île.

Il est également prévu jeudi de commencer de nouveaux exercices militaires à tir réel dans les zones entourant Taiwan – à certains endroits à seulement 12 milles de la côte de l’île.

Les exercices comprendront des “tirs à balles réelles à longue portée” dans le détroit de Taiwan, qui sépare l’île de la Chine continentale et chevauche des voies de navigation vitales.

Le ministère de la Défense de Taipei a averti que les plans menacent les principaux ports et zones urbaines.

Après la visite de Pelosi, la Chine a convoqué l’ambassadrice américaine, l’accusant de “jouer avec le feu” et disant que les Etats-Unis “doivent payer le prix de leur erreur”.

Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré: “Les États-Unis, pour leur part, ont tenté d’utiliser Taïwan pour contenir la Chine.

“Il déforme, obscurcit et vide constamment le principe d'”Une seule Chine”, intensifie ses échanges officiels avec Taïwan et enhardit les activités séparatistes de “l’indépendance de Taïwan”.

“Ces mouvements, comme jouer avec le feu, sont extrêmement dangereux. Ceux qui jouent avec le feu en périront.”

La déclaration a également qualifié Taiwan de “partie inaliénable du territoire chinois”, comme l’a rapporté Channel News Asia.

Hier, des médias affiliés à l’État en Chine ont cité le ministère de la Défense nationale du pays disant que l’Armée populaire de libération s’opposerait à la visite de Pelosi à Taiwan dans le but de “défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”.

Les opérations comprendraient des exercices d’incendie réels et des “jeux de guerre” autour de la côte de l’île, qui, selon la Chine, est une province séparatiste.

Mardi, la Chine a annoncé une série d’exercices de survie autour de Taïwan entre jeudi et dimanche.

Les navires commerciaux et les vols ont été avertis d’éviter ces zones pendant ces périodes.

La Chine a juré de “se battre jusqu’à la mort” pour Taïwan, au milieu du déploiement de navires de guerre, de chars et d’avions de combat sur sa côte sud-est à seulement 100 miles de l’île.

S’exprimant après son atterrissage, Pelosi a nié que sa visite “contredise” la politique américaine de longue date à Taiwan.

“La visite de notre délégation à Taïwan honore l’engagement inébranlable de l’Amérique à soutenir la démocratie dynamique de Taïwan”, a-t-elle déclaré. “Nos discussions avec les dirigeants taïwanais réaffirment notre soutien à notre partenaire et promeuvent nos intérêts communs, notamment la promotion d’une région indo-pacifique libre et ouverte.”

En réponse, la marine américaine a déployé quatre navires de guerre à l’est de Taïwan, tandis que des navires et des avions chinois se sont rapprochés de la ligne médiane du détroit de Taïwan.

Des images surréalistes montrent le moment bizarre d’une colonne de Les chars chinois se frayent un chemin le long d’une plage touristique bondée sur la côte opposée à Taïwan.

La montée en puissance de la rhétorique a fait craindre de plus grandes incursions d’avions de guerre par la Chine sur le territoire de Taiwan.

En octobre dernier, un nombre record de 56 avions de combat chinois sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, coïncidant avec des exercices militaires menés par les États-Unis à proximité.

La Chine pourrait potentiellement maintenir ce niveau de jeux de guerre aérienne pendant des jours, voire des semaines, étirant la plus petite armée de l’air de Taïwan alors qu’elle cherche à chasser les avions.

Pékin devra répondre militairement “d’une manière qui est une escalade claire par rapport aux précédentes démonstrations de force”, a déclaré Amanda Hsiao du Crisis Group basé à Taïwan à MSN.

Des rumeurs circulent également sur un possible essai de missile près de Taïwan comme un acte de provocation.

Lors du dernier exercice militaire en mer de Chine méridionale en août 2020, l’Armée populaire de libération a lancé des missiles balistiques “porteurs-tueurs” en réponse apparente aux exercices navals américains.

La Chine pourrait également imposer des difficultés économiques à Taïwan, en tant que principal partenaire commercial de la nation insulaire.

Lundi, Taipei en a eu un aperçu après que Pékin a interdit les importations alimentaires de plus de 100 fournisseurs taïwanais.

La Chine a également frappé divers dirigeants taïwanais avec des sanctions, y compris des interdictions de voyager vers le continent.

Si la Chine interrompt la navigation dans le détroit de Taiwan, une route commerciale mondiale clé, cela pourrait nuire à sa propre économie.

Pelosi a fait signe aux politiciens avant de quitter l’île contestée Crédit : Reuters