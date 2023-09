Une énorme explosion « alimentée par des batteries de véhicules électriques » déchire l’aéroport, tuant un garçon de 15 ans et en blessant 163 personnes dans une explosion ressentie sur 20 miles

Un GARÇON de 15 ans a été tué après qu’une explosion géante, qui aurait été déclenchée par la détonation des batteries d’une voiture électrique, ait été ressentie jusqu’à 20 miles de distance.

Au moins 163 personnes ont également été blessées à la suite de l’énorme explosion survenue tôt dans la matinée dans un entrepôt douanier près de l’aéroport de Tachkent, en Ouzbékistan.

L’explosion a envoyé une énorme boule de feu dans les airs Crédit : East2West

Un garçon de 15 ans est mort à la suite de l’explosion Crédit : east2west

Des images choquantes montrent l’explosion à 2 h 43, heure locale, qui a causé des dégâts à des centaines de maisons et d’autres bâtiments sur une vaste zone.

Des batteries de voitures électriques ont explosé dans l’entrepôt de l’aéroport, semble-t-il.

Des dizaines d’ambulances transportent les blessés vers les hôpitaux et au moins cinq enfants ont été blessés par des éclats de verre.

Un garçon de 15 ans est décédé après qu’une charpente s’est effondrée sur sa tête à cause de l’explosion.

On ne sait pas exactement combien de personnes se trouvaient dans l’entrepôt au moment de l’explosion.

Les premiers rapports suggéraient un accident d’avion, obligeant les autorités de l’ex-État soviétique à nier que cela était la cause de l’explosion tonitruante qui a secoué une grande partie de la ville.

Le ministère ouzbek de l’Intérieur a affirmé plus tard que la foudre avait frappé un entrepôt où étaient stockées des voitures électriques et des batteries, déclenchant l’explosion et l’incendie.

Mais des doutes sont apparus plus tard quant au rôle joué par la foudre dans l’explosion.

On soupçonne que des explosifs étaient également présents dans l’entrepôt d’Inter Logistics LLC étant donné l’ampleur de l’explosion, mais cela a été officiellement démenti.

Seize équipes de pompiers distinctes se sont précipitées pour combattre l’énorme incendie qui couvrait plus de 32 000 pieds carrés.

L’onde de choc a été ressentie par les habitants de Nurafshan, une ville au sud de Tachkent, à une trentaine de kilomètres de l’épicentre de l’explosion.

Le ministère ouzbek des Situations d’urgence a déclaré : « Dans certains médias sociaux, de fausses nouvelles se sont répandues selon lesquelles l’incident survenu dans la région de Sergeli était le résultat d’un accident d’avion. C’est un mensonge absolu. »

Le ministère a déclaré plus tard qu’il s’efforçait d’établir tous les détails sur la cause de l’explosion.

Les vols à l’aéroport voisin de Tachkent n’auraient pas été affectés par l’explosion et l’incendie.

Il est à craindre que l’explosion ait été déclenchée par la détonation des batteries d’une voiture électrique. Crédit : east2west