Une énorme explosion à la raffinerie de pétrole de Roumanie envoie de la fumée noire dans le ciel (VIDEOS)

Un responsable du gouvernement, Silviu Cosa, a déclaré vendredi à la chaîne de télévision locale Digi24 qu’une explosion s’était produite dans la matinée dans une raffinerie de Navodari, dans le comté de Constanta. «C’était une explosion. Des ambulances sont envoyées là-bas, apparemment il y a deux victimes avec des brûlures », a déclaré Cosa.

Raed Arafat, chef du Département des situations d’urgence, a déclaré à Reuters qu’il y avait « quatre victimes, dont une est portée disparue. Une a de graves brûlures et deux autres ont des brûlures légères. » Il a ajouté que le danger d’autres explosions était diminué alors que les pompiers s’efforçaient d’éteindre l’incendie.

Le gouvernement a conseillé aux gens de ne pas s’approcher d’un rayon d’un kilomètre de l’usine, selon les rapports.

Des images prises sur une plage voisine, ainsi qu’ailleurs à proximité de l’usine, montrent une épaisse fumée noire sortant de la raffinerie paralysée. Sur une photo, le feu fait encore rage à la base.

Au moins deux personnes blessées dans une explosion à la raffinerie de pétrole Petromidia à Năvodari, en Roumanie ; public conseillé d’éviter la zone dans un rayon de 1 kilomètrepic.twitter.com/3qxWw3pwTM – Actualités factuelles (@factal) 2 juillet 2021

#SONDAKİKARomanya’nın en büyük petrol rafinerisi Petromidia’da patlama meydana geldi. pic.twitter.com/wVAYrYyDZ5 – Gündeme Dair Her Şey (@gundemedairhs) 2 juillet 2021

La raffinerie Petromidia appartient à Rompetrol Rafinare, qui fait partie du groupe KMG International dont le siège est à Bucarest.

Dans un communiqué, Rompetrol a déclaré que l’incident s’était produit à l’installation de raffinage de gazole. Tous les processus technologiques ont été arrêtés en toute sécurité et conformément aux procédures internes de gestion de crise.

La raffinerie se trouve à moins d’un kilomètre et demi de la plage et de la station balnéaire de Mamaia, située sur une mince bande de terre entre la mer Noire et le lac Siutghiol.

