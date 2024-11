Une énorme étude montre d’où vient la goutte, et ce n’est pas ce que nous pensions : ScienceAlert

La goutte est souvent associée à une consommation excessive d’alcool ou à une alimentation insuffisante, mais de nouvelles recherches suggèrent que la génétique joue un rôle plus important dans le développement de l’arthrite qu’on ne le pensait auparavant.





La recherche, menée par une équipe internationale de scientifiques, a examiné les données génétiques collectées auprès de 2,6 millions de personnes dans 13 cohortes différentes de données ADN. Ce nombre comprenait 120 295 personnes avec « goutte répandue« .





En comparant les codes génétiques des personnes atteintes de goutte avec ceux des personnes qui n’en ont pas, l’équipe a trouvé 377 Régions d’ADN où il y avait des variations spécifiques à la maladie – dont 149 n’avaient pas été auparavant liées à la goutte.





Bien que les facteurs liés au mode de vie et à l’environnement soient certainement toujours en jeu, les résultats suggèrent que la génétique joue un rôle majeur dans la détermination de la goutte ou non – et les chercheurs pensent qu’il pourrait également y avoir d’autres liens génétiques non découverts.





« La goutte est une maladie chronique avec une base génétique et n’est pas la faute de la personne qui en souffre. Le mythe selon lequel la goutte est causée par le mode de vie ou l’alimentation doit être brisé. » dit l’épidémiologiste Tony Merriman, de l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande.





La goutte s’installe lorsqu’il y a des niveaux élevés d’acide urique dans le sang, qui forment alors des aiguilles de cristal pointues dans les articulations. Lorsque le système immunitaire du corps commence à attaquer ces cristaux, cela entraîne une douleur et un inconfort importants.





La génétique est importante à chaque étape de ce processus, suggèrent les chercheurs. En particulier, cela affecte la probabilité que le système immunitaire de l’organisme attaque les cristaux, ainsi que la manière dont acide urique est transporté dans le corps.





La goutte peut aller et venir, mais il existe des traitements disponibles – et les auteurs de la nouvelle étude pensent que des idées fausses peuvent dissuader les gens de suivre ces traitements. C’est un vrai problème avec les cas de cette maladie montant et montant.





« Ce mythe répandu provoque la honte chez les personnes souffrant de goutte, ce qui les rend plus susceptibles de souffrir en silence et de ne pas aller voir le médecin pour obtenir un médicament préventif qui abaisse le taux d’urate dans le sang et préviendra leur douleur », dit Merriman.





En plus de nous permettre de mieux comprendre les causes de la goutte, la nouvelle étude offre aux scientifiques davantage d’options à explorer en matière de traitements, notamment en termes de gestion de la réponse immunitaire de l’organisme à l’accumulation d’acide urique. En fait, les médicaments existants pourraient être réutilisés pour ce travail.





L’étude présente certaines limites : la majorité des données provenaient de personnes d’ascendance européenne, et certains enregistrements reposaient sur l’auto-déclaration de la goutte plutôt que sur un diagnostic clinique. Néanmoins, cela nous donne une bien meilleure idée d’un problème de santé qui afflige les gens depuis des siècles.





« Nous espérons qu’avec le temps, des traitements meilleurs et plus accessibles seront disponibles avec les nouvelles cibles que nous avons identifiées », dit Merriman. « La goutte mérite davantage de ressources en matière de dépenses de santé et une plus grande priorité dans le système de santé. »

La recherche a été publiée dans Génétique naturelle.