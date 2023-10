Une énorme émission de télé-réalité « reviendra » l’année prochaine – et les fans ont hâte de la voir

CELEBRITY Big Brother devrait revenir l’année prochaine avec un créneau aux heures de grande écoute sur ITV1.

La nouvelle passionnante a été révélée par le magazine télévisé Broadcast, qui a affirmé que le retour possible de la série n’en était qu’à ses débuts.

PA : Association de presse

Celebrity Big Brother, qui mettait en vedette Katie Price en 2015, devrait revenir l’année prochaine[/caption] PA : Association de presse

Rylan Clark est devenu colocataire en 2013[/caption]

Il semble également que CBB n’ait pas encore été commandé ni reçu de date de première fixe.

ITV a déclaré : « Pour le moment, nous nous concentrons sur la série actuelle de Big Brother et toute annonce concernant les futures séries sera faite en temps voulu. »

Les célébrités qui sont apparues dans la série au fil des ans incluent Katie Price, Rylan Clark, Lee Ryan, Calum Best, LaToya Jackson, Vinnie Jones et Michelle Heaton.

La dernière série de Celebrity Big Brother a été diffusée sur Channel 5 en 2018, avec Ryan Thomas qui a remporté la victoire.

Il s’est retrouvé au centre d’une dispute avec la star d’Emmerdale, Roxanne Pallett, qui a quitté la maison prématurément.

Ryan a été qualifié de « batteur de femmes » après que les deux hommes aient semblé se battre, avant de recevoir un avertissement formel dans la salle du journal.

Les fans de l’émission ont bombardé l’Ofcom de tweets et de plaintes après la diffusion des images, beaucoup défendant Ryan.

La version civile de Big Brother a été ramenée sur les écrans par ITV2 après une pause de cinq ans la semaine dernière.

Les patrons ont empêché les « aspirants » de la réalité de participer à la nouvelle série – en s’assurant que les colocataires sélectionnés soient « diversifiés et reflètent la population ».

Les animateurs AJ Odudu et Will Best ont conquis le public en assistant au lancement, ainsi qu’à l’émission dérivée Late & Live.

Le narrateur original Marcus Bentley, qui a couvert chaque épisode depuis le début de la série en 2000, a été ramené – pour le plus grand plaisir des fans.

Pennsylvanie

Ryan Thomas a remporté la dernière série de Celebrity Big Brother en 2018[/caption]