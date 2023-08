Une énorme émission de la BBC revient sur les écrans la semaine prochaine dans le dernier remaniement du calendrier

Le favori de la BBC, The One Show, sera de retour sur les écrans la semaine prochaine après une pause estivale.

Le populaire magazine du soir reprendra sa diffusion à partir du mardi 29 août, juste après le jour férié.

Bbc

The One Show n’a pas été diffusé pendant trois semaines au total[/caption] Bbc

Mais le spectacle sera de retour à partir de la semaine prochaine[/caption]

Le programme a disparu des horaires pendant des semaines après avoir pris une pause prolongée au cours de l’été.

Alex Jones, Jermaine Jenas et Ronan Keating sont les animateurs réguliers du programme et seront de retour sur les écrans à partir de suivant semaine dans un déménagement qui ravira les fans.

Le trio aura profité d’un temps d’arrêt bien mérité de l’émission qui est diffusée la semaine tous les soirs à 19h00.

Au total, le programme aura été hors antenne pendant trois semaines

Ces dernières semaines, le programme a été remplacé par des épisodes de Rip Off Britian.

Angela Rippon, Julia Somerville et Gloria Hunniford se sont rendues à l’étranger et au Royaume-Uni avec leurs conseils d’experts et leurs études de cas alors qu’elles examinaient des escroqueries rapides et malheureuses frappant les Britanniques.

Le retour de The One Show voit les horaires de la BBC revenir à la normale après une série de bouleversements au cours des dernières semaines.

L’émission autrefois phare du diffuseur, soap EastEnders, a été frappée par une crise d’horaire cette année après avoir été expulsée de son créneau régulier à plusieurs reprises.

Les épisodes de cette semaine ont été diffusés de manière non conventionnelle, suscitant la fureur des fans.

Le feuilleton a été vidé de son emplacement habituel à la place du Monde Athlétisme Championnats.

Le programme du soir de BBC One diffusera une couverture en direct de Budapest où se déroule la compétition.

Cela signifie qu’EastEnders a été supprimé lundi soir – à la place, il y aura une double facture le mardi 22 août à partir de 19 heures.

Encore une fois, aucun épisode ne sera diffusé sur BBC One le mercredi 23 août.

Cependant, le jeudi soir – le jour du retour de Cindy Beale à Walford – il y aura une double facture d’une heure à partir de 19 heures.

Bbc

Alex et co reviendront après un changement d’été au programme de la BBC[/caption]