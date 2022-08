Une énorme compagnie britannique des eaux annonce des restrictions dans la région de Londres pour “s’assurer que les robinets continuent de fonctionner”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une entreprise britannique qui fournit de l’eau à environ 10 millions de personnes par jour dans la région de Londres a annoncé une “interdiction temporaire d’utilisation” à partir de la semaine prochaine afin de “s’assurer que les robinets continuent de fonctionner pour l’usage essentiel des clients”.

Thames Water dit que les restrictions qui entrent en vigueur le 24 août surviennent comme « le mois de juillet le plus sec depuis 1885, les températures les plus chaudes jamais enregistrées et la Tamise atteignant son niveau le plus bas depuis 2005 ont entraîné une baisse des niveaux des réservoirs dans la vallée de la Tamise. et Londres.”

“Les clients nationaux ne doivent pas utiliser [hoses] pour nettoyer les voitures, arroser les jardins ou les potagers, remplir les pataugeoires et les piscines et nettoyer les vitres”, a déclaré le service public dans un communiqué.

CANICULE EUROPÉENNE : LE ROYAUME-UNI BAT DES RECORDS

“Le solide plan de sécheresse de Thames Water est conçu pour atténuer le risque d’impact supplémentaire sur les ressources en eau et garantir que les robinets continuent de fonctionner pour l’utilisation essentielle des clients”, a-t-il ajouté, notant qu’il travaille également à la réparation de plus de 1 100 fuites sur ses 20 000- réseau de miles chaque semaine.

UN AUTRE EFFET SECONDAIRE DANGEREUX DE LA VAGUE DE CHALEUR EN EUROPE : L’AUGMENTATION DE LA POLLUTION DE L’AIR

La société a déclaré que “la récente vague de chaleur et les températures extrêmes ont entraîné la plus forte demande depuis plus de 25 ans, la société fournissant 2,9 milliards de litres d’eau par jour”. [766 million gallons] aux clients de toute la région” et dans “certaines zones pendant les périodes particulièrement chaudes, la demande en eau a augmenté de 50 % par rapport à la norme pour la période de l’année”.

Une vague de chaleur record en Europe en juillet a fait monter les températures dans des zones comme l’aéroport d’Heathrow à Londres à plus de 100 degrés.

“La mise en place d’une interdiction d’utilisation temporaire pour nos clients a été une décision très difficile à prendre et que nous n’avons pas prise à la légère”, a déclaré Sarah Bentley, PDG de Thames Water, dans un communiqué. “Réduire la demande signifie réduire la quantité d’eau que nous devons puiser dans l’environnement à un moment où il est sous pression.”