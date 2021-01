Des centaines de migrants du Honduras se sont affrontés avec des soldats armés de bâton du Guatemala après qu’une grande caravane a franchi la frontière du pays en route vers les États-Unis.

La vidéo de la scène montre des migrants tentant désespérément de traverser une épaisse formation de soldats bloquant une route près du village de Vado Hondo, dans l’est du Guatemala. Un grand groupe parvient à percer les rangs, cependant, les soldats armés de bâtons interceptent rapidement la majorité d’entre eux et les repoussent.

Caravane de blocage: des soldats guatémaltèques affrontent des migrants du Honduras pic.twitter.com/Wcg0afmPYB – RT (@RT_com) 17 janvier 2021

Trois groupes d’environ 3000 personnes chacun a réussi à traverser la frontière guatémaltèque depuis le Honduras vendredi soir et samedi, poussant à travers les lignes de police et les gardes-frontières. Ils ont ensuite formé une caravane, dans l’espoir de passer au Mexique et d’atteindre la frontière américaine.

La plupart des migrants sont entrés sans présenter un test Covid-19 négatif, exigé par les autorités guatémaltèques.

HIER: Une vidéo dramatique montre des gens de la caravane de migrants honduriens qui passent le contrôle frontalier pour entrer au Guatemala. pic.twitter.com/lATvwr4O0P – La Colline (@thehill) 17 janvier 2021

La porte-parole du président guatémaltèque Alejandro Giammattei, Patricia Letona, a déclaré aux journalistes que la caravane était entrée dans le comté « de force, » en violation des lois sur les frontières nationales.

Des migrants honduriens affrontent des soldats guatémaltèques à Vado Hondo, au Guatemala, le 17 janvier 2021. © Luis Echeverria / Reuters





Le gouvernement du pays a appelé le Honduras à «Contenir la sortie massive de ses habitants par des actions préventives de manière permanente.» Les nations d’Amérique centrale doivent «Éviter de mettre leurs habitants en danger face à l’urgence sanitaire due à la pandémie», dit la déclaration.

Aussi sur rt.com Plus de 7000 caravanes de migrants se rapprochent de la frontière américaine alors que Biden promet de mettre fin à la politique d’asile de Trump

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!