Une énorme boule de feu a été aperçue en train de tomber du ciel et de s’écraser mercredi sur la ville de Yushu, dans le nord-ouest de la Chine. Dans une séquence de l’incident partagée sur YouTube, une boule de feu géante peut être aperçue clignotant dans le ciel, éclairant le ciel sombre du sud de la Chine.

Dans de multiples images capturées par les habitants, une boule de feu, soupçonnée d’être un météore, illumine le ciel et plonge dans le comté de Nanggian dans la province du Qinghai, au nord-ouest de la Chine. Les habitants ont rapporté avoir entendu une forte détonation et l’incident se serait produit à 7 heures du matin le 23 décembre.

Selon un rapport de Courrier quotidien, on ne sait pas encore ce qu’est la sphère brûlante, mais les médias locaux suggèrent que l’objet non identifié pourrait être un météore brillant. Il est également suggéré par certains experts que l’objet était un bolide, un météore extrêmement brillant. L’auteur en chef du site Web scientifique chinois Guokr, Yu Jun, tout en parlant aux médias, a déclaré que cela ressemblait à un bolide. Il pourrait également avoir laissé tomber plusieurs fragments de météorite quelque part autour de la zone.

Heureusement, aucune causalité n’a été signalée.

Selon la NASA, au 19 décembre, plus de 50 000 météorites ont été découvertes sur Terre. Les météorites volent souvent au-dessus de la Terre mais il est rare d’en voir une chute à la surface.

Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager des photos et des vidéos du phénomène inhabituel. Dan Ba, un local qui a été témoin de l’incident alors qu’il emmenait son enfant à l’école, a déclaré que le bolide avait commencé comme une petite balle et qu’au bout de trois minutes, il était devenu grand et brillant.

Un passager voyageant de Xi’an à Lhassa a enregistré l’incident depuis l’avion.

Le journaliste Mete Sohtaoglu a également partagé la vidéo de l’incident sur Twitter.

Une boule de feu géante a été aperçue clignotant dans le ciel et s’écraser sur un comté du sud #ChineDes images prises par des habitants stupéfaits montrent un objet non identifié explosant dans une sphère flamboyante alors qu’il plonge à une vitesse rapide vers la Terre. pic.twitter.com/DmAQDhkZ7G– Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 23 décembre 2020

Le clip de 18 secondes a été visionné plus de 1000 fois.

«C’est VRAIMENT GRAND! Une boule de feu géante vue au-dessus de la Chine », a écrit un utilisateur de Twitter.

Dans une vidéo, la boule de feu géante devient plus grande et plus brillante à mesure qu’elle s’approche du sol et une forte détonation peut être entendue. Un autre utilisateur a souligné comment un incident similaire s’est produit en Alabama le même jour où un météore a brillé dans le ciel. Il est allé sur Twitter pour expliquer davantage.

Aujourd’hui, deux événements étranges et sensationnels ont eu lieu dans le Qinghai en Chine et dans le comté de Marshall en Alabama aux États-Unis. Un météore fait un TERRE à Qinghai tandis qu’en Alabama un météore BRILLE BRILLANT dans le CIEL. Nous aurons besoin d’astrologues pour nous aider à FAIRE SENSER les événements étranges. https://t.co/Csrpk8yuCR– jerryo98 (@jaydchilly) 23 décembre 2020

Le Centre chinois des réseaux sismiques, dans un tweet, a confirmé qu’il avait enregistré l’incident et a également déclaré qu’un bolide présumé avait atterri près de la frontière entre le comté de Nangqian et le comté de Yusu à 7h25.