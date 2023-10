Une énorme boule de feu repérée dans le ciel nocturne d’Angleterre après un éclair

Un éclair a provoqué lundi une importante explosion de gaz en Angleterre, suivie d’une énorme boule de feu visible dans le ciel nocturne à des kilomètres de distance.

L’incendie s’est déclaré après qu’un éclairage ait touché un réservoir de gaz dans une usine de recyclage de déchets alimentaires dans l’Oxfordshire.

La centrale électrique verte Severn Trent à Cassington, au nord d’Oxford, a déclaré à Fox News Digital que la foudre avait frappé un réservoir de digesteur, provoquant l’incendie d’un de ses réservoirs de biogaz.

« Heureusement, personne n’a été blessé et nous travaillons avec les services d’urgence pour garantir la sécurité du site afin que nous puissions évaluer les dégâts le plus rapidement possible », a indiqué l’entreprise.

BBC News a rapporté que plusieurs véhicules de pompiers, véhicules de police et ambulances sont intervenus sur l’usine, qui transforme les déchets alimentaires en biogaz.

« On pense que la foudre a frappé des conteneurs de gaz sur le site par mauvais temps ce soir, provoquant un incendie majeur », a écrit la police de Thames Valley sur les réseaux sociaux.

Jack Frowde, 34 ans, qui travaille à l’Université d’Oxford, a déclaré au média : « J’étais assis dans ma cuisine lorsque toute la pièce s’est éclairée d’une lumière blanche et brillante, suivie d’un énorme craquement qui ressemblait à un tonnerre très violent.

« J’ai regardé par la fenêtre de la cuisine et c’était comme si le ciel était orange », a-t-elle ajouté. « J’ai couru vers l’arrière pour capturer la lueur orange qui s’estompait après environ 20 secondes. »