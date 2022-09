Une énorme baisse des vendanges après un hiver «superbement froid» inquiète les viticulteurs ontariens

Le mauvais temps de l’automne et de l’hiver derniers, que l’on croit être le résultat direct du changement climatique, a fait des ravages dans l’industrie vinicole de l’Ontario, après une baisse alarmante des récoltes de raisins.

Steve Byfield, de Hamilton, est vigneron à la cave virtuelle Nyarai Cellars, qui achète des raisins de vignobles de la région de Niagara.

Il dit que les conditions climatiques régionales changent au point que les vignobles envisagent de développer de nouveaux cépages.

Il a dit que l’année dernière avait été “assez difficile” en hiver, avec “des nuits et des jours assez froids”.

« Le changement climatique a un impact sur notre façon de voir quels raisins nous pouvons cultiver sur le marché ontarien », a déclaré Byfield à CBC Hamilton. “Je sais qu’en France, ils sélectionnent de nouveaux clones de cépages de styles différents qui, espérons-le, résisteront et résisteront aux conditions climatiques changeantes que nous avons observées au cours des cinq ou six dernières années.”

Selon la Grape Growers Association of Ontario, la production de raisin est passée de 82 000 tonnes en 2021 à environ 42 000 tonnes cette année.

“Il suffit de se passer de la quantité ou même, dans certains cas, de la variété”, a déclaré Byfield.

“Donc, si je voulais faire un vin particulier à partir d’un cépage spécifique [varieties, I can’t] poursuivre parce que je ne peux pas trouver les fruits. »

Le vigneron Steve Byfield examine un échantillon de vin fraîchement préparé. (Soumis par Sharon Little)

La directrice du marketing et des promotions de Nyarai Cellars, Sharon Little, explique que certains viticulteurs ne sont pas en mesure de remplir leur contrat avec les viticulteurs.

“Certains d’entre eux… leurs contrats avec les plus grands établissements vinicoles sont à peine remplis, ou peuvent ne pas pouvoir être remplis à cause des dégâts, et nous perdons aussi, bien sûr, parce que… nous n’achetons qu’une petite quantité d’ici et d’ailleurs et de partout”, a-t-elle déclaré à CBC Hamilton.

“Donc, c’est définitivement difficile pour nous.”

Little et Byfield sont dans l’industrie du vin depuis plus de 20 ans et ont noué de “très bonnes relations” avec d’autres viticulteurs – dont certains ont des restes de jus de 2020.

Steve Byfield, à gauche, et Sharon Little, à droite, travaillent dans l’industrie du vin depuis plus de 20 ans. (Soumis par Sharon Little)

Little dit qu’ils ont pu acheter une partie de ce jus, qu’ils mélangent avec des raisins frais de la récolte de cette année.

“La seule chose avec cela, c’est que nous ne sommes autorisés qu’à moins de 10% de l’année précédente pour en faire un millésime”, a-t-elle déclaré.

Si une bouteille est étiquetée comme vin 2021, “elle doit contenir au moins 90% de raisins de 2021, ce qui la rend un peu difficile aussi”, a ajouté Little.

“La vigne meurt littéralement”

La PDG des Grape Growers of Ontario, Debbie Zimmerman, a déclaré que l’automne et l’hiver 2021 n’étaient pas propices à l’acclimatation et à l’endormissement des vignes jusqu’au printemps.

Elle a déclaré que “le changement climatique a un impact global sur les fluctuations météorologiques extrêmes, qui en fin de compte exercent une pression sur la croissance constante d’une culture. Les pressions des maladies causées par les ravageurs envahissants et les problèmes de virus du raisin sont également accentuées par les fluctuations climatiques”.

“Avec les vignes qui meurent littéralement, nous n’avons pas de récolte, une récolte importante”, a déclaré Zimmerman à CBC Hamilton.

« C’était l’une de ces situations où ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons eu une chute très humide et les raisins qui devaient être récoltés sont restés suspendus beaucoup plus longtemps sur les vignes qu’ils ne le feraient habituellement.

L’industrie vinicole de l’Ontario est touchée par une baisse alarmante de la récolte de raisins cette année. (Shutterstock)

Zimmerman a déclaré que le mois de décembre était également humide et que cela a affecté la fermeture des usines, de sorte que la sève cesse de couler dans le tronc.

“Ensuite, nous avons eu un événement hivernal très froid, superbement froid en janvier et beaucoup de… les troncs ont gelé et ne produisaient pas de fruits”, a déclaré Zimmerman.

Les nouvelles vignes mettent jusqu’à 6 ans à produire

Pendant ce temps, Zimmerman prévient qu’il pourrait s’écouler des années avant que la production ne revienne aux niveaux de 2021.

“Une nouvelle vigne prend au moins six ans pour que cette vigne produise des raisins – ce que nous appelons une récolte complète”, a-t-elle déclaré.

“Donc, nous avons beaucoup de défis à relever, pas seulement cette année mais l’année prochaine.”

Debbie Zimmerman, PDG de la Grape Growers Association of Ontario, prévient qu’il pourrait s’écouler des années avant que la production ne revienne aux niveaux de 2021. (Soumis par Debbie Zimmerman)

De plus, Zimmerman a déclaré qu’il y avait un manque de porte-greffe de raisin.

“Il est très difficile d’obtenir ces vignes propres, donc l’année prochaine, les producteurs auront un défi sur un programme de replantation.”

Elle a déclaré que la replantation de vignes est un “processus laborieux” qui est “élevé en termes de coûts de main-d’œuvre” et peut coûter aux producteurs “jusqu’à 45 000 dollars l’acre”.

“Vous devez le considérer du point de vue qu’ils seront sans récolte pendant au moins six ans. Alors, comment faites-vous quand il n’y a aucun revenu provenant de la vente de vos raisins pendant six ans ?” dit Zimmermann.

L’association a demandé de l’aide aux gouvernements provincial et fédéral, a déclaré le PDG.

Elle a déclaré que l’association « travaille en étroite collaboration » avec le gouvernement provincial — le premier ministre Doug Ford et la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, Lisa Thompson — ainsi qu’avec la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, pour élaborer un programme de récupération.

“La province de l’Ontario, le gouvernement du Canada ont divers programmes de gestion des risques commerciaux que nous pouvons examiner”, a déclaré Zimmerman.

“Donc, cela nous aiderait, probablement à court terme, à replanter des raisins. Le problème est que nous n’avons pas assez de porte-greffe de raisin propre ou, plus important encore, de vignes que nous devons replanter.

« C’est un processus long et compliqué, mais c’est quelque chose dont nous avons besoin, et le gouvernement provincial a demandé au gouvernement fédéral de considérer cette reprise comme [a matter of urgency] pour nos producteurs », a ajouté Zimmerman.