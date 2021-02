Pablo Escobar, la cheville ouvrière de la drogue qui a régné sur le commerce de la cocaïne en Colombie dans les années 1980, a laissé les autorités du pays avec une énigme longtemps après sa mort: que faire de la population d’hippopotames en pleine expansion qui reste de son zoo privé.

Son palais tentaculaire entre les chaînes de montagnes a accueilli des kangourous, des girafes, des éléphants et d’autres animaux exotiques, mais longtemps après la chute du cartel de Medellin, ce sont les célèbres hippopotames du seigneur de la drogue qui ont persisté dans la campagne tropicale.

Alors que les autres animaux sont morts ou ont été déplacés après sa mort, les hippopotames ont été abandonnés en raison du coût et des problèmes logistiques de leur transport, en raison de leur taille et de la violence qui sévissait dans la région à l’époque.

Maintenant, sans prédateur naturel, ils prospèrent dans la zone autour du Rio Magdalena, avec une population augmentant au cours des huit dernières années de 35 à quelque part entre 65 et 80.

Les scientifiques préviennent que leur nombre pourrait atteindre environ 1500 d’ici 2035 si rien n’est fait – et que les animaux doivent être tués.

Ils avertissent que les animaux représentent une menace pour la biodiversité de la région et pourraient constituer un danger pour les humains – l’hippopotame est après tout le grand mammifère terrestre le plus meurtrier pour les humains.

Mais l’idée de tuer le troupeau a déjà suscité quelques critiques et est susceptible d’en voir davantage.

Il y a eu un tollé il y a des années lorsque trois hippopotames se sont éloignés de l’enceinte d’Escobar et ont causé des problèmes et un a été tué par des chasseurs envoyés après les animaux.

Les humains de cette zone rurale ont adopté les hippopotames comme les leurs, en partie à cause des dollars touristiques qu’ils rapportent.

Les écoliers sont habitués à passer devant un panneau indiquant «Danger – hippopotame présent».

Les scientifiques ont commencé à travailler sur les prévisions de la population d’hippopotames l’année dernière après qu’un des animaux ait chassé et gravement blessé un agriculteur. Leur étude a été publiée dans la revue Biological Conservation en janvier.

Une autre étude menée l’année dernière par des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego, a révélé que les hippopotames modifient la qualité de l’eau dans laquelle ils passent une grande partie de leur temps à déféquer.

Alors que leur population continue de croître, ils pourraient finir par déplacer des animaux indigènes comme les lamantins des Antilles, disent les experts.

Alors que David Echeverri, coordinateur de Forest Corporation et Biodiversity of Antioquia a convenu que tuer les hippopotames serait la meilleure solution, il a déclaré que la personnalité magnétique des animaux et la réglementation gouvernementale pourraient ne jamais le permettre.

Après que les critiques du public aient éclaté il y a plus de dix ans à propos du meurtre de l’hippopotame par des chasseurs, déclenchées par une photo montrant des soldats posant avec l’hippopotame comme trophée de chasse, le gouvernement a institué une interdiction de chasser les hippopotames.

Il a décidé d’essayer la stérilisation, mais c’est un processus complexe et coûteux.

Les experts disent que la tentative du gouvernement de réduire les chiffres en stérilisant certains hippopotames ne suffit pas.