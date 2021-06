Une employée du bar de Catalogne arrêtée après avoir COUPE le pénis du patron, affirme qu’elle se défendait de viols répétés

La mutilation a eu lieu à Sant Andreu de la Barca, une municipalité située à environ 10 km au nord-ouest de Barcelone, la capitale de la Catalogne. La femme anonyme s’est présentée dans un poste de police local vers minuit lundi, affirmant que son patron avait tenté de la violer. Elle a déclaré aux policiers qu’elle avait pris un couteau pour repousser l’attaque et coupé le pénis de l’homme, a rapporté la presse locale.

La police a placé la femme, qui travaille comme serveuse de bar, en garde à vue, dans l’attente d’une enquête sur ses accusations contre l’homme. Elle a allégué qu’elle avait subi un certain nombre d’agressions sexuelles de la part du propriétaire du bar, qu’elle a répété à plusieurs reprises « l’a forcée à avoir des relations sexuelles non consensuelles ». La bagarre de lundi soir qui s’est terminée dans le sang aurait été la première fois qu’elle a trouvé la force de dire non et de se défendre.

L’homme mutilé a été emmené à l’hôpital voisin de Bellvitge, où les autorités ont l’intention de l’arrêter et de l’interroger une fois qu’il se sera remis de l’opération. Il n’était pas immédiatement clair si les médecins avaient réussi à rattacher son appendice masculin amputé.

La femme serait d’origine bangladaise et certains médias ont suggéré que l’homme l’était aussi. Les noms des parties impliquées n’ont pas été divulgués au public.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !