Un membre civil de la police du Grand Manchester a démissionné après avoir été découvert pour avoir assisté à une rave de verrouillage illégal.

Le membre du personnel a été surpris en train de défier les restrictions de Covid après avoir assisté à une rave illégale avec 4000 autres personnes au Daisy Nook Country Park à Failsworth, dans le Grand Manchester, le 13 juin.

Une audience disciplinaire pour « faute grave » a été ouverte contre l’employé anonyme, qui a démissionné avant qu’elle ne puisse avoir lieu le 15 décembre.

La rave a vu des milliers est descendu sur le parc, dans la plus grande des trois «raves de verrouillage» illégales tenues ce week-end.

Joe Robinson, 20 ans, s’est effondré et est décédé le lendemain d’une surdose de drogue après avoir assisté à la rave Daisy Nook, a déclaré la police du Grand Manchester.

Trois personnes ont été poignardées et une jeune femme a été violée lors d’une autre rave de verrouillage à Carrington la même nuit, un événement auquel jusqu’à 2000 personnes ont participé et décrit comme « sauvage » par la police.

La semaine suivante, environ 200 personnes ont assisté à un autre événement de verrouillage dans un parking près de la rue Caythorpe à Moss Side, qui s’est soldé par deux balles.

Cheriff Tall, 21 ans, et Abayomi Ajose, 36 ans, ont tous deux reçu une balle dans la tête à bout portant.

Les foules se rassemblent à la rave à Daisy Nook Country Park à Failsworth, Greater Manchester, le 13 juin

La police a investi des ressources importantes pour éradiquer une série de raves de verrouillage illégales pendant l’été, et la plus importante était à Daisy Nook Country Park.

Un comité disciplinaire a décidé que l’employé de la police du Grand Manchester qui y assistait – un travailleur civil et non un policier – aurait été autorisé à rester dans la force avec un « dernier avertissement écrit » s’ils avaient toujours été employés.

De brefs détails de l’affaire sont apparus sur une liste récemment publiée de «résultats disciplinaires» publiée sur le site Web de la force.

Ni le nom ni le sexe du membre du personnel n’ont été révélés dans le document bien que le Manchester Evening News rapporte qu’il s’agissait d’une employée et que la violation ait été découverte quelque temps plus tard.

La force a déclaré qu’elle était trop occupée pour fournir plus de détails sur l’affaire et un certain nombre d’autres cas disciplinaires mentionnés dans le document lorsqu’on lui a demandé.

Le document révèle des détails sur d’autres «résultats» disciplinaires.

Le rassemblement à Oldham était l’une des trois raves illégales à avoir eu lieu dans le Grand Manchester et Leeds les 13 et 14 juin.

La suite montre le sol du parc couvert de bouteilles de gaz hilarant et de ballons

Un agent a été licencié sans préavis pour avoir envoyé des « messages sexualisés » à une collègue sur WhatsApp. Les messages «constituaient du harcèlement sexuel», selon le document.

Un inspecteur qui avait utilisé un «langage sexualisé inapproprié» à l’égard d’une officière subalterne a reçu un dernier avertissement écrit.

Un autre membre du personnel de police a reçu un dernier avertissement écrit après avoir reçu un avertissement pour une agression en vertu de l’article 39 commise alors qu’il n’était pas en service.

Un sergent s’est échappé avec un dernier avertissement écrit pour avoir craché sur un suspect de sexe masculin qui était détenu.

Un travailleur civil a été licencié sans préavis pour contact « inapproprié » avec un enfant de 13 ans sur Instagram et Snapchat.

Un agent de police a reçu un dernier avertissement écrit après avoir «omis de prendre les mesures appropriées pour aborder les pistes d’enquête positives dans une enquête criminelle».

Des images d’une vidéo prise lors du rave montrent des fêtards enthousiastes défiant la distanciation sociale et toutes les restrictions de Covid

Les Ravers sont vus en contact étroit sans se soucier de la propagation de Covid à la rave

Un autre gendarme a reçu des «conseils de gestion» pour avoir poussé un jeune à terre.

La procédure disciplinaire contre un autre gendarme, accusé d’avoir utilisé une force excessive tout en menottant un automobiliste pour n’avoir pas d’assurance, a été suspendue en raison de retards dans l’introduction de l’affaire, selon le document.

Un membre du personnel de police a reçu un dernier avertissement écrit après avoir reçu un avertissement pour avoir pris le vélo à pédales d’un collègue sans son consentement.

Un autre travailleur civil a reçu un dernier avertissement écrit après avoir testé des stéroïdes positifs, un médicament de classe C.

Un agent de police a reçu un dernier avertissement écrit à la suite d’allégations selon lesquelles l’agent aurait utilisé une force excessive lors de trois incidents distincts.

Un membre civil du personnel qui n’a pas consigné avec précision ses heures de travail «pour un gain financier» a reçu un dernier avertissement écrit.

Interrogé sur la raison pour laquelle certains policiers ont été licenciés et d’autres ont reçu des avertissements, un communiqué de GMP a déclaré: « GMP suit les directives nationales sur les procédures d’inconduite de la police établies par le College of Policing.

« Le collège a publié les orientations en 2017 pour accroître l’équité et la proportionnalité dans les cas.

«GMP suit ces directives pour éclairer l’approche adoptée par les jurys et les présidents pour déterminer l’issue des procédures d’inconduite policière».