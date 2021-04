Un employé de KFC gagne les cœurs sur Internet pour son geste aimable envers la fille d’un client souffrant d’autisme. Le travailleur est allé au-delà de son devoir pour calmer la fille autiste du client de la crise. Comme l’a partagé une dame nommée Lauren Clarke sur Facebook, l’incident a eu lieu alors qu’elle faisait du shopping dans le magasin DFS Old Trafford en Angleterre avec sa famille et sa fille Madison. Sa fille autiste est devenue agitée pendant les courses et elle lui a donc demandé de dîner au poulet au KFC uniquement pour distraire l’esprit. Mais ensuite, la catastrophe a frappé lorsque le KFC a été fermé en raison de travaux de maintenance et était ouvert uniquement au volant.

Lauren a en outre écrit qu’elle ne conduisait pas et que sa mère était toujours dans le magasin et qu’elle ne pouvait pas aller au magasin car sa fille Madison était en train de s’effondrer. Elle a appelé KFC et a expliqué sa maladie, après quoi le personnel de KFC leur a dit de marcher directement jusqu’à la fenêtre du drive-in.

Cependant, Lauren s’est rendu compte plus tard qu’elle n’avait pas sa carte bancaire. La travailleuse nommée Emma, ​​qui recevait sa commande, lui a demandé de se calmer et a payé sa facture. Lauren a félicité Emma pour son geste aimable et a écrit: «Quel acte absolu de gentillesse et de mérite en tant qu’employée. Cet après-midi aurait pu mal tourner. »Son message est devenu viral et a été partagé 1900 fois sur Facebook.

Le message a suscité plusieurs commentaires. Un utilisateur a commenté: «Quelle personne incroyable Emma est. C’est formidable que quelqu’un comprenne et se soucie suffisamment pour aider. « Un autre utilisateur a commenté: » J’adore ça, c’est ce que ce monde veut dire s’entraider et être gentil. «

Des histoires comme celles-ci nous laissent définitivement beaucoup d’espoir en ces temps difficiles.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici