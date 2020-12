Une employée de Disneyland s’est vantée sur Facebook d’avoir reçu le vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 même si elle n’est pas une travailleuse de la santé de première ligne et a déclaré qu’elle l’avait eu parce que la tante de son mari était un « gros problème » dans un hôpital local.

Le message de la femme de 33 ans de Riverside, en Californie, comprenait une photo de son carnet de vaccination de l’hôpital communautaire de Redlands, à proximité de Redlands, en Californie.

« Quand je me suis réveillé ce matin, je ne pensais pas que je recevrais le vaccin COVID-19 aujourd’hui. Mais nous y voilà. Je suis tellement heureuse », a écrit la femme de Riverside sur sa page Facebook le 20 décembre.

«La science est essentiellement ma religion, donc c’était un gros problème pour moi.

Une employée de Disneyland âgée de 33 ans a écrit un article sur Facebook le 20 décembre en se vantant d'avoir reçu le vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 même si elle n'est pas une travailleuse de la santé de première ligne. Le Disneyland Resort est vu dans la photo ci-dessus à Anaheim, Californie

Le Disneyland Resort est vu dans la photo ci-dessus à Anaheim, Californie

Le contenu du message a été rapporté par l’Orange County Register, qui n’a pas nommé la femme.

Lorsqu’un ami Facebook lui a demandé comment elle avait pu se faire vacciner car il n’était pas encore disponible pour le grand public, elle a répondu que la tante de son mari était un « gros problème » à Redlands Community.

Elle a également écrit que l’hôpital avait des doses restantes qui devaient expirer.

L’hôpital a publié une déclaration expliquant comment les doses restantes étaient distribuées, mais il a refusé de dire si la femme faisait partie de ceux qui avaient reçu l’un des vaccins.

« L’hôpital communautaire de Redlands a administré son allocation de vaccins Pfizer à ses médecins de première ligne, à ses agents de santé et à son personnel de soutien conformément aux directives du département de la santé publique de Californie », indique le communiqué.

«Après que les médecins et le personnel qui ont exprimé leur intérêt pour le vaccin ont été administrés, il restait plusieurs doses.

«Étant donné que le vaccin Pfizer reconstitué doit être utilisé en quelques heures ou être jeté, plusieurs doses ont été administrées à des travailleurs de la santé qui ne sont pas de première ligne afin que le vaccin précieux ne soit pas jeté.

L’hôpital n’a pas dit exactement combien de doses restantes étaient disponibles après avoir commencé à vacciner les travailleurs de première ligne et le personnel de soutien le 18 décembre.

Le vaccin Pfizer n’est efficace que lorsqu’il est conservé à une température de -94 degrés Fahrenheit.

S’il n’est pas administré peu de temps après la décongélation, il doit être jeté.

Chaque flacon de vaccin est censé contenir cinq doses, bien que certains se soient avérés contenir jusqu’à deux doses supplémentaires.

Le gouvernement fédéral veut que les hôpitaux administrent toutes les doses disponibles, y compris les doses restantes.

L'image ci-dessus montre un flacon du vaccin Pfizer BioNTech COVID-19

« Compte tenu de l’urgence de santé publique, la FDA conseille qu’il est acceptable d’utiliser chaque dose complète pouvant être obtenue (la sixième, voire même la septième) de chaque flacon, en attendant la résolution du problème », a déclaré la Food and Drug Administration dans un mois de décembre. 16 déclaration.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent que les agents de santé de première ligne et le personnel de soutien reçoivent la plus haute priorité dans la distribution des vaccins.

Les populations vulnérables, en particulier celles des maisons de retraite médicalisées, sont les suivantes pour recevoir les vaccins au cours de la première étape de la distribution.

« Les directives fédérales et étatiques sur les vaccins ont donné la priorité à nos travailleurs de la santé de première ligne qui ont mis leur vie en danger pour lutter contre ce virus dès le premier jour », a déclaré un porte-parole du département de la santé publique de Californie.

«Nous exhortons tous les prestataires de soins de santé à suivre les directives de l’État sur les phases de vaccination, qui ont été créées en consultation avec des experts et des dirigeants communautaires.