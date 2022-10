Une émission télévisée légendaire revient après 18 ans hors écran – avec une star emblématique qui fait son retour

Une émission LÉGENDAIRE est sur le point de faire un retour triomphal – plus de 18 ans depuis sa dernière apparition sur nos écrans.

Une série de suites très attendue de la sitcom américaine emblématique Frasier a été confirmée comme étant en préparation sur le service de streaming Paramount +.

Getty Images

Kelsey Grammer sera de retour en tant que Frasier dans le nouveau redémarrage de Paramount +[/caption]

Getty

Le spectacle a été un énorme succès[/caption]

Et avec l’annonce passionnante vient la nouvelle que la star principale Kelsey Grammer reviendra une fois de plus en tant que personnage principal.

En plus de revenir en tant qu’homme principal, Kelsey, 67 ans, servira également de producteur exécutif lors du redémarrage de Paramount + après avoir fait campagne pour son retour très apprécié.

Dans le cadre de la nouvelle série, Frasier Crane, ancien psychiatre devenu animateur de radio, profitera de sa vie à Chicago après avoir quitté Seattle lors du dernier épisode de la dernière série.

Le déménagement lui a permis d’être beaucoup plus proche de sa petite amie Charlotte.

En savoir plus sur Frasier voir fred Vous souvenez-vous du fils de Fraser, Frederick ? Trevor Einhorn a grandi 18 ans plus tard KERR BLIMEY ! Callum Kerr de Hollyoaks décroche un rôle à Hollywood avec Paul Wesley de Vampire Diaries

Confirmant la relance de l’émission à succès dans un tweet, Paramount+ a déclaré : « L’attente est enfin terminée ! #Frasier reviendra sur #ParamountPlus.

L’annonce s’est bien déroulée auprès des fans qui n’ont pas tardé à répondre avec leurs pensées.

L’un d’eux a répondu en disant: “C’est incroyable.”

Un autre fan a écrit: « Un joyau absolu d’une série. Revu plusieurs fois, toujours un délice.”





Un troisième a fermement exprimé sa gratitude en ajoutant : « Enfin une bonne nouvelle pour le monde ! Merci à la distribution et aux écrivains de Frasier. Trés exité.”

Au cours de son parcours impressionnant, la sitcom a réussi à chronométrer plus de 260 épisodes et à remporter un total de 37 Emmy Awards.

Malgré son retour, on s’attend à ce que de nombreux anciens personnages soient supprimés de la série et le casting sera majoritairement composé de toutes nouvelles stars du programme.

L’émission sera écrite par Chris Harris, l’un des cerveaux derrière How I Met Your Mother, et Joe Cristalli, écrivain sur Life in Pieces.

La propre société de production de Kelsey, Grammernet NH Productions, gérera le spectacle aux côtés de CBS Studios.

Rex

L’émission a remporté plus de 30 Emmy Awards lors de sa première diffusion[/caption]