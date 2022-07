Une émission télévisée “Eragon” est en cours de développement chez Disney Plus, l’auteur réagit

Selon rapportsune adaptation télévisée d’Eragon est actuellement en préparation chez Disney+en se concentrant sur la série The Inheritance Cycle de romans pour jeunes adultes de Christopher Paolini.

Variété rapporte que Paolini est sur le point de co-écrire le spectacle, qui couvre les événements présentés dans Eragon, le premier livre de la série. Un film, mettant en vedette Ed Speleers dans le rôle d’Eragon, était déjà sorti en 2006, mais était mal reçu par les critiques et lutté au box-office.

Eragon raconte l’histoire d’un garçon de ferme qui découvre un œuf de dragon dans les montagnes. C’était le troisième meilleure vente livre cartonné pour enfants de 2003 et le deuxième livre de poche le plus vendu de 2005. Il est considéré comme l’un des livres de fantasy pour jeunes adultes les plus influents des 20 dernières années.

Interrogé sur les nouvelles, Paolini a posté l’ensemble suivant d’emoji sur Twitter !

Paolini a remercié toutes les personnes impliquées dans un mouvement dirigé par des fans pour un remake d’Eragon, lancé il y a un ance qui nous a presque certainement conduits à ce point.

Donc, tout ce que je peux dire pour le moment, c’est … merci. Merci à tous ceux qui ont lu les livres, soutenu les tweetstorms et participé à ce fandom. Rien de tout cela ne serait arrivé sans vous, les Alagaësiens. https://t.co/wxJpo8ZKal — Christophe Paolini (@paolini) 26 juillet 2022

