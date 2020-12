Une émission télévisée pour un petit-déjeuner en Nouvelle-Zélande s’est « sincèrement excusée » après avoir été victime d’une farce en diffusant une photo des tueurs en série Fred et Rose West.

TVNZ a montré la photo lors d’un segment au cours duquel les téléspectateurs envoient des photos d’êtres chers pour marquer des anniversaires, des anniversaires ou d’autres occasions spéciales.

La co-animatrice Jenny-May Clarkson a déclaré: «Aujourd’hui est le jour où Francis et Violet Eastwood célèbrent leur 30e anniversaire de mariage – j’adore!

« C’est la photo préférée de leurs enfants, prise lors de leur lune de miel en 1990. »

Le cliché aurait été envoyé par « les enfants adorateurs du couple » Dan, Rachel et Edwin, qui « disent que vous êtes les parents les plus attentionnés qu’ils puissent demander ».









La co-animatrice Indira Stewart a plaisanté: « Obtenez cet afro cependant! »

Fred et Rose West sont deux des tueurs les plus notoires du Royaume-Uni, leur catalogue de meurtres s’étalant sur deux décennies et 12 victimes à eux deux.

Fred s’est suicidé en 1995, en attendant d’être jugé pour 12 meurtres.









Rose, quant à elle, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnue coupable de dix chefs de meurtre la même année.

La directrice générale des communications d’entreprise de TVNZ, Rachel Howard, a partagé les excuses du diffuseur avec le New Zealand Herald.

« Une image de Rosemary et Fred West a été envoyée à l’équipe du petit-déjeuner avec une fausse histoire pour notre segment Today’s the Day », a-t-elle déclaré à la publication.







(Image: SWNS.com)



« Malheureusement, cela n’a pas été pris avant d’être diffusé.

« Nous nous excusons sincèrement auprès de nos téléspectateurs qui ont vu cette erreur à l’écran. Jenny-May s’est entretenue avec nos téléspectateurs dès que l’erreur a été réalisée et a noté que nous prenons la responsabilité de faire les choses correctement et nous ajoutons maintenant des mesures supplémentaires pour nous assurer que nous » ne sont pas encore exploités de cette manière.

« Nous sommes déçus que quelqu’un ait choisi de nous induire en erreur alors que ce segment quotidien est l’occasion pour notre public de partager ses bonnes nouvelles. »