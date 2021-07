« Une émission Netflix, une poupée Barbie et maintenant Sports Illustrated »: les critiques s’affrontent avec Osaka à propos d’une rafale de médias au milieu d’une « pause santé mentale »

L’ancien numéro un mondial s’est retiré de Roland-Garros en mai après avoir boycotté les conférences de presse obligatoires tout en invoquant des problèmes de santé mentale.

Affirmant qu’elle « Je n’ai jamais voulu être une distraction » Osaka a révélé qu’elle avait « a souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 » et est souvent frappé par « énormes vagues d’anxiété » avant de parler aux journalistes.

Après s’être également retirée de Wimbledon, Osaka est revenue sous les projecteurs cette semaine avant de représenter son pays natal, le Japon, aux prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Première femme haïtienne et japonaise en couverture 🇭🇹🇯🇵❤️ pic.twitter.com/SLcKNSrSkH – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 19 juillet 2021

Osaka, 23 ans, a été dévoilée sur la couverture de l’emblématique Swimsuit Issue de Sports Illustrated aux côtés du mannequin transgenre Leyna Bloom et de la rappeuse Megan Thee Stallion.

Cette décision fait suite à la sortie de la propre poupée Barbie d’Osaka ainsi qu’au lancement d’une docuserie Netflix présentée comme une « série intime » qui suit la quadruple reine du Grand Chelem « Alors qu’elle explore ses racines culturelles et navigue dans son identité à multiples facettes en tant que championne de tennis et leader montante. »

En juin, Osaka est également apparue sur la couverture du magazine Vogue.

Salut les gars. Sortir pour poster ceci @voguemagazine Couverture du Japon, j’espère que vous allez tous bien et que vous restez en sécurité pic.twitter.com/BknA93iApN – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 21 juin 2021

J’ai d’abord fait équipe avec @Barbie en 2019 et aujourd’hui, nous présentons la poupée Barbie Role Model Naomi Osaka. J’espère que chaque enfant se rappelle qu’il peut être et faire n’importe quoi : https://t.co/GrPuW1WkMnFun fact : (la poupée porte ma tenue de l’Open d’Australie 2020 lol) pic.twitter.com/DlL98lNfQj – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 12 juillet 2021

Au milieu du tourbillon d’activités médiatiques, certains se sont précipités pour suggérer l’apparente contradiction ou hypocrisie, étant donné la peur supposée d’Osaka des projecteurs.

« Depuis qu’elle a dit qu’elle était trop introvertie pour parler aux médias après les matchs de tennis, Naomi Osaka a lancé un [Netflix] une émission de télé-réalité, une Barbie, et fait maintenant la couverture du numéro de maillot de bain SI », a souligné le présentateur d’Outkick et de Fox Bet, Clay Travis.

Depuis qu’elle a dit qu’elle était trop introvertie pour parler aux médias après les matchs de tennis, Naomi Osaka a lancé une émission de téléréalité, une Barbie, et fait maintenant la couverture du numéro du maillot de bain SI. https://t.co/7V2x1ofGJy – Clay Travis (@ClayTravis) 19 juillet 2021

Cela a attiré l’attention de la commentatrice politique et ancienne animatrice de talk-show Megyn Kelly, qui a retweeté le message à près de 2,5 millions de followers et a ajouté : « N’oublions pas la couverture de (& interview dans) Vogue Japan et Time Mag ! »

N’oublions pas la couverture de (& interview dans) Vogue Japan et Time Mag ! https://t.co/PAAUEwAVi0 – Megyn Kelly (@megynkelly) 19 juillet 2021

Alertée par les critiques, Osaka a défendu son coin en citant les propos de Kelly dans un tweet désormais supprimé, en répondant : « Étant donné que vous êtes journaliste, j’aurais supposé que vous prendriez le temps de rechercher quels sont les délais pour les magazines, si vous l’aviez fait, vous auriez découvert que j’ai fait toutes mes couvertures l’année dernière.

« Au lieu de cela, votre première réaction est de sauter ici et de cracher de la négativité, faites mieux Megan [sic], » demanda-t-elle.

Merci d’avoir sorti les poubelles pic.twitter.com/7OEE95Sk2E – Jaisal Noor (@jaisalnoor) 19 juillet 2021

Alors que les fidèles d’Osaka jaillissaient « prenez-la », a dit au « reine » elle avait laissé tomber sa couronne et dit qu’elle avait sorti « la poubelle » avec sa réponse, sans doute le plus fervent des critiques du quadruple vainqueur du Grand Chelem était juste au coin de la rue.

« UNE AUTRE couverture de magazine pour Naomi courageuse et inspirante ! » se moqua de Piers Morgan.

« Pas étonnant qu’elle n’ait pas eu le temps pour des conférences de presse bestiales ! » a-t-il ajouté, à côté d’un emoji pleurant de rire.

Kelly a ensuite tweeté qu’elle avait été bloquée par Osaka.

« La pauvre Naomi Osaka m’a bloqué en me tirant dessus (je suppose qu’elle n’est dure que sur les courts). Elle prétend apparemment qu’elle a tourné ses nombreuses couvertures b/4, affirmant publiquement qu’elle était trop anxieuse socialement pour traiter avec la presse. elle n’aime tout simplement pas les questions qu’elle ne peut pas contrôler. Admettez-le, « a écrit l’ancien présentateur de Fox News.