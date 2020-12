La série originale de Netflix ‘Delhi Crime’ en Inde, qui a remporté l’International Emmy dans la catégorie Meilleure série dramatique, était-elle une refonte d’image par la police de Delhi? Il y a des débats sur le récit de l’affaire de viol Nirbhaya du point de vue de la police de Delhi, mais une chose qui a été résolue est que le viol collectif et le meurtre de « Nirbhaya » en 2012 ont été un tournant dans le mouvement des droits des femmes et la jurisprudence pénale. de l’Inde.

Les crimes contre les femmes, alimentés par un patriarcat profondément enraciné, sont courants en Inde. Le sondage de 2018 de la Fondation Thomson Reuters a révélé que l’Inde était le pays le plus dangereux pour les femmes, mais l’incident de Nirbhaya a choqué le pays. Les médias nationaux et internationaux ont largement rendu compte du viol et des manifestations qui ont suivi. Selon les chercheurs Akshay Bhatnagar, Aparna Mathur et al. Cela constitue un choc exogène. Alors que les femmes sont plus susceptibles de signaler des abus et des agressions sexuelles après l’affaire Nirbhaya, cela n’a que peu ou pas d’impact sur le nombre d’arrestations et de condamnations. Une partie de l’augmentation des signalements est due à la déstigmatisation des victimes de viol et de violence.

Cependant, les condamnations pour viol ont régulièrement baissé depuis 2007, atteignant un creux historique de 18,9% en 2016 contre 27% en 2006, illustre l’étude.

L’une des principales revendications des manifestations après le viol de Nirbhaya était la sécurité des transports publics et des espaces publics sûrs. Parce que la scène du crime était un bus privé, où Nirbhaya a été violée et jetée par un groupe. Selon les principaux économistes du travail, l’une des principales raisons du terrible taux d’emploi des femmes est également le manque de transports publics sûrs pour les femmes. Mais des transports publics sûrs et des espaces publics sûrs, des villes sûres sont encore loin.

Des conversations et des statistiques importantes ont été déclenchées par l’incident de Nirbhaya. Le harcèlement sexuel et les autres formes de violence sexuelle dans les espaces publics, urbains et ruraux, sont courants chez les femmes et les filles dans tous les pays du monde. Les femmes et les filles subissent et craignent diverses formes de violence sexuelle dans les lieux publics, des commentaires et gestes sexuels non désirés au viol et au féminicide. Cela se produit dans les rues, dans et autour des transports publics, des écoles, des lieux de travail, des toilettes publiques, des sites de distribution d’eau et de nourriture et des parcs. Cette réalité diminue la liberté de mouvement des femmes et des filles. Cela diminue leur capacité à participer à l’école, au travail et à la vie publique. Elle limite leur accès aux services essentiels et leur jouissance des activités culturelles et récréatives, et a un impact négatif sur leur santé et leur bien-être. ONU Femmes (l’agence nodale des Nations Unies pour les droits des femmes) a également tenté d’introduire des lieux publics bien éclairés comme indicateur de sécurité dans les objectifs de développement durable.

Des espaces sûrs, des transports sûrs et des villes sûres nécessitent une vision du monde beaucoup plus égalitaire, dans laquelle les décideurs politiques investissent de l’argent dans ce qui compte vraiment, à savoir assurer la sécurité des villes et des villes plutôt que d’enfermer les femmes après le coucher du soleil. Le mouvement de solidarité féministe Pinjra Tod a dénoncé cette ironie particulière: au lieu de sécuriser les universités, les bibliothèques, les campus et les villes, les administrateurs de l’éducation pensaient que l’enfermement des filles était la meilleure option.

Une autre initiative de ce type, mettant en lumière les vrais problèmes et travaillant à long terme pour lutter contre la discrimination sexuelle profonde et ses nombreux carrefours, est Breakthrough, une organisation de premier plan pour les droits des femmes qui œuvre pour transformer les normes de genre. Le programme révolutionnaire sur l’égalité des sexes de Taron Ki Toli (TKT) est en cours dans cinq États de l’Inde, à savoir Haryana, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh et Delhi. Il cible les adolescents garçons et filles en 6e et 7e année et reste avec eux pendant plus de deux ans. Il implique le corps professoral des écoles, les parents des enfants, les agences gouvernementales et la société dans son ensemble.

Du passage en revue des normes de genre existantes à la manière dont elles devraient être dans une société juste, en fournissant une clarté conceptuelle sur l’inaliénabilité et l’indivisibilité des droits de l’homme, en encourageant la pensée critique à encourager les dialogues intergénérationnels entre parents et enfants, TKT fait tout. «Plus important encore, TKT va au-delà du manuel, dans la réalité vécue et vivante des enfants, et veille à ce que les leçons changent dans la vie quotidienne des enfants», explique Sohini Bhattacharya, PDG de Breakthrough.

Selon l’évaluation de JPAL du programme Haryana, l’organisation fondée par les lauréats du prix Nobel Abhijit Banerjee et Esther Duflo, 94,2% des enfants conservent leurs classes deux ans après avoir quitté Breakthrough. 92% des garçons de l’Uttar Pradesh, où TKT courait, sentaient, femmes et filles, ne devraient en aucun cas être frappés.

Alors, comment une telle intervention fonctionne-t-elle dans la vraie vie? Que pendant le confinement induit par la pandémie, le fardeau des soins non rémunérés et du travail domestique est tombé sur de nombreuses filles et femmes, ce qui a entraîné une augmentation des conflits domestiques et de la violence. Comme l’indique cet article du New York Times, il y a eu une augmentation de 30% de la violence domestique dans le pays. Dans le même temps, de nombreux hommes et garçons se sont également joints pour distribuer les tâches. Sans surprise, cela inclut la plupart des garçons qui ont obtenu leur diplôme du programme TKT.

En ces temps de pandémie, de nombreuses adolescentes sont retirées de l’école et mariées. Mais dans les villages d’intervention révolutionnaires du Bihar, le nombre de mariages précoces de filles a diminué de 28% et a résisté à l’époque de Covid.

Traitant la question de la sécurité des transports publics et exigeant des véhicules sûrs en toute sécurité, des bus sûrs ont été un résultat si exceptionnel. Alors que les filles ont organisé des sit-in et des manifestations et fait preuve de solidarité avec les autres filles des districts voisins pour la sécurité des transports en commun, pour la modernisation des écoles afin qu’elles puissent continuer avec l’éducation, les garçons ont été traqués et réveillés par des amis et des frères et sœurs. contesté. Ils ont mené des campagnes d’engagement du public dans les bus pour la sécurité des filles sur la route, exigeant des bus sûrs et des itinéraires sûrs. Ces mouvements ont été lancés à Rohtak, Jhajjar, Sonipat et Panipat, où TKT a commencé, mais maintenant ils voyagent avec les diplômés de TKT où qu’ils aillent.

La prise de conscience et l’empathie des diplômés de TKT est le moteur de l’idée de transports publics sûrs, d’espaces sûrs pour les femmes, les filles et les personnes d’autres groupes d’identité marginaux. Pourquoi la sécurité des transports est-elle si importante, demandez-vous? Si les filles peuvent voyager en toute sécurité, elles peuvent rêver sans peur et travailler dur pour réaliser ces rêves. Ce programme devrait être répandu dans tout l’État de l’Haryana, d’ailleurs dans tout le pays. Ensuite, la question de savoir pourquoi la sécurité du transport n’est pas un problème n’a pas besoin d’être abordée », explique Rohit à cet auteur. Rohit est un diplômé de TKT qui a maintenant 17 ans.

Le 25 novembre lance les 16 jours d’activisme contre la violence sexiste, qui se poursuivront jusqu’au 10 décembre, Journée mondiale des droits de l’homme. ONU Femmes a appelé à la reconnaissance et à la lutte contre la pandémie fantôme de violence domestique. J’espère que le monde changera vraiment après une pandémie, en fournissant des espaces sûrs et des transports publics sûrs et, plus important encore, une société sûre et juste pour tous.

(L’auteur travaille à l’intersection du développement international, des droits de l’homme et de la surveillance des médias. Elle a été membre du Centre international des journalistes de Washington DC et chercheur principal du Kalam Institute of Health Technology. On peut la joindre à biraj_swain@hotmail.com. Les opinions sont personnelles.)