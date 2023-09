Une émission de télévision polonaise fait face à des réactions négatives après que des chanteurs au visage noir se soient fait passer pour Beyoncé et Kendrick Lamar | Actualités Ents & Arts

Un spectacle de talents musicaux polonais fait face à une réaction violente pour avoir présenté des candidats au visage noir se faisant passer pour Kendrick Lamar et Beyoncé.

Le chanteur Kuba Szmajkowski a été couronné samedi vainqueur du deuxième épisode de Twoja Twarz Brzmi Znajomo – la version polonaise de la franchise mondiale Your Face Sounds Familiar – après avoir joué LamarLe morceau Humble.

Le chanteur portait du maquillage noir et avait également des cornrows, et a partagé des photos de lui en train de se préparer auprès de 163 000 abonnés sur Instagram. Au cours de sa performance, il aurait également utilisé le mot N.

Performant BeyoncéDans Si j’étais un garçon, sa compatriote Pola Gonciarz a également assombri sa peau pour jouer.

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont critiqué l’émission et les candidats, qualifiant l’utilisation du blackface de raciste, dégoûtante et offensante.

« Google ‘blackface’ et apprenez de votre erreur. Nous sommes en 2023 », a commenté un utilisateur d’Instagram sur l’une des publications de Szmajkowski.

Sky News a choisi de ne pas utiliser les images de l’émission mettant en vedette des candidats au visage noir.

Ni les candidats ni l’émission, qui présentait également des imitations de stars comme Ed Sheeran et Anthony Kiedis des Red Hot Chili Peppers, n’ont encore commenté publiquement ces critiques.

Mais à la suite d’une réaction similaire à propos d’un concurrent jouant en blackface en 2021, les producteurs ont publié une déclaration affirmant que le programme « essaye de montrer de superbes performances, qui s’efforcent d’être aussi proches que possible de l’original » et ont souligné d’autres hommages à des artistes, notamment Whitney Houston et Stevie Wonder.

Il poursuit : « L’intention de chaque star du spectacle, ainsi que de toute l’équipe de production, est de recréer la performance originale de la manière la plus précise possible, tout en honorant l’artiste original. »

Sky News a contacté les représentants des deux candidats, ainsi qu’Endemol Shine Poland, qui produit la série, pour commentaires.