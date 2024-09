Une émission de Radio 1 dévoile la statue du canard perdu de York, Long Boi

« Grâce à des œuvres d’art, des collectes de fonds et même quelques tatouages, vous avez fait en sorte que Long Boi reste toujours présent dans nos cœurs. »

« Ce mémorial n’aurait pas été possible sans le soutien de notre incroyable communauté, qui maintient vivant la mémoire et l’héritage de Long Boi.

« Connectez-vous en direct sur BBC Radio 1 le jeudi 26 septembre pour nous rejoindre alors que nous célébrons la vie et l’héritage de Long Boi et dévoilons sa statue au monde.

En plus de son apparition sur Radio 1, il est également apparu à la télévision américaine.

Long Boi s’est bâti un nombre impressionnant d’abonnés sur les réseaux sociaux et comptait plus de 56 000 abonnés sur Instagram.

M. Mason a déclaré qu’il s’était « fié aux photos et vidéos Instagram que les gens avaient enregistrées » du canard, car il ne l’avait pas vu en vrai.

Long Boi a été présenté sur BBC Radio 1 et à la télévision américaine avant sa disparition

Le conseil municipal de York a approuvé les plans de la statue en juillet après qu’un rapport ait déclaré : « L’emplacement est important car c’est là que résidait le canard et qu’il était généralement trouvé et nourri par les résidents locaux, le personnel et les étudiants. »

Le syndicat étudiant a déclaré que les personnes qui ont fait un don à la collecte de fonds pour la statue et ont opté pour les mises à jour par courrier électronique recevront des informations sur la manière dont elles peuvent réserver une place lors du dévoilement.

La chaîne a indiqué qu’elle publierait ensuite des détails sur la manière dont les gens pourraient obtenir les billets restants pour l’événement.

