Une émission de la BBC abandonnée dans des circonstances mystérieuses laissant les initiés de la télévision se gratter la tête

IL EST l’un des « pères de la maternité de substitution » les plus célèbres, il semblait donc une excellente idée pour le champion olympique Tom Daley de faire un documentaire de la BBC sur le sujet.

Mais l’émission, qui s’inspirait de ses expériences de fonder une famille avec son mari Dustin Lance Black, a maintenant été abandonnée dans des circonstances mystérieuses.

Il a été annoncé en grande pompe en 2018.

Pourtant, le plongeur Tom affirme qu’il n’a pas eu assez de temps pour terminer le spectacle car il s’entraînait pour les Jeux olympiques de 2021, où il a remporté l’or.

Le couple a un fils, Robbie, né par mère porteuse en 2018.

Un initié de la télévision a déclaré: «Il y a eu des grattements de tête parmi les observateurs car il était étrange de dévoiler des plans uniquement pour qu’ils soient mis de côté.

“Tom aurait eu une idée de ce qu’impliquent la réalisation d’un documentaire et la formation. Après tout, il a participé aux Jeux en 2008, 2012 et 2016.

“Mais les producteurs ont compris qu’il y avait un délai dans lequel le documentaire pouvait être réalisé.”

Tom a réalisé deux autres documentaires pour BBC1 – Tom Daley: Illegal To Be Me et Tom Daley’s Hell Of A Homecoming, tous deux diffusés en 2022.

Mais le plongeur et Dustin ont attiré l’attention l’année dernière après une “altercation” avec un membre du public dans un bar du centre de Londres et la police a été appelée.

L’un des problèmes qui allait être abordé dans le documentaire était les lois entourant la maternité de substitution au Royaume-Uni à l’époque.

Une porte-parole de la BBC a déclaré: “En raison des engagements sportifs de Tom à l’approche des Jeux olympiques de 2020, il n’a pas pu filmer.

“Compte tenu de l’actualité du sujet et de son exploration des arguments pour et contre une modification de la loi, il a convenu avec la BBC qu’il aurait été impossible de terminer le film d’une manière satisfaisante qui aurait fidèlement reflété la situation à l’époque. .”

Davina McCall admet qu'elle n'a pas le temps de suivre ses anciennes routines d'entraînement ces jours-ci – car elle est trop occupée. Le juge Masked Singer a fait fortune avec les DVD de fitness dans les années 2000. Maintenant, elle choisit d'intégrer l'exercice ordinaire dans son emploi du temps quotidien, même entre les réunions. Elle a déclaré sur son podcast Spinning Plates : « Qui a le temps pour ça ? Essorer trop d'assiettes. «Mais j'essaie de m'entraîner au moins trois fois par semaine. J'essaie d'avoir des jours de repos actifs. « Par exemple, je suis allé à Shoreditch aujourd'hui et ils m'ont dit : « Voulez-vous prendre une voiture ? ». J'ai dit : "Non, je veux prendre le métro", alors j'ai fait 15 minutes de marche rapide jusqu'à l'endroit où j'allais, 15 minutes de marche rapide en arrière et j'ai descendu l'escalator en courant. Elle a ajouté: "J'essaie juste d'être active partout où je vais. Je pense toujours que ce n'est peut-être pas dans un gymnase, mais c'est certainement de l'exercice. « Si j'étais sur un tapis roulant, ce sont de bonnes calories que je brûle ici. "J'essaie d'être actif pendant mes jours de repos parce que tout est exercice, n'est-ce pas?"

Citron aidé par des millions

LEIGH Francis a eu une année “bien rangée” avec de l’argent malgré la suppression de deux de ses émissions.

La bande dessinée, dont l’alter ego est l’animateur de télé Keith Lemon, vaut un peu plus de 4 millions de livres sterling.

Getty

Leigh Francis vaut un peu plus de 4 millions de livres sterling[/caption]

C’est selon de nouveaux chiffres pour ses deux principales sociétés, Pretty Good Productions et Bang Tidy Productions.

Leigh a vu ses plus grands spectacles, Celebrity Juice et The Fantastical Factory of Curious Craft, abattus au cours des 12 derniers mois.

Une source a déclaré: «Leigh a peut-être connu une année décevante, mais il est certainement astucieux avec son argent. Il peut se permettre de faire une pause, si besoin est, pour travailler sur du nouveau matériel, ce qui est un luxe que nombre de créatifs ne peuvent se permettre.

Autre bonne nouvelle pour Leigh, Pretty Good a gagné 1,42 million de livres sterling l’année dernière.

J’ai révélé le mois dernier que le Yorkshireman espérait ramener Bo Selecta dans un nouveau format, 13 ans après que Channel 4 l’ait retiré des ondes.