DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – L’un des militants politiques les plus éminents d’Arabie saoudite a été libéré de prison mercredi, a tweeté sa famille, après avoir purgé près de trois ans pour des accusations qui ont déclenché un tollé international sur le bilan du royaume en matière de droits humains.

Loujain al-Hathloul, qui a poussé à mettre fin à l’interdiction de conduire des femmes en Arabie saoudite, a été condamné à près de six ans de prison en décembre dernier en vertu d’une large loi antiterroriste. Elle a été accusée de crimes que les groupes de défense des droits décrivent comme motivés par des considérations politiques, y compris la campagne pour le changement et la poursuite d’un programme étranger.

Sa sœur Lina al-Hathloul a posté une capture d’écran de FaceTime d’un Loujain souriant sur Twitter, déclarant qu’elle était enfin à la maison.

Sa libération anticipée était largement attendue car le juge a suspendu une partie de sa peine et lui a reconnu le temps déjà purgé. Cette décision intervient alors que l’Arabie saoudite fait face à un nouvel examen minutieux de la part des États-Unis, où le président Joe Biden a promis de réévaluer le partenariat américano-saoudien et de défendre les droits de l’homme et les principes démocratiques.

Bien que libérée, Al-Hathloul restera dans des conditions strictes, a déclaré sa famille précédemment, notamment une interdiction de voyager de cinq ans et trois ans de probation.

Le militant saoudien de 31 ans parle depuis longtemps des droits de l’homme en Arabie saoudite, même derrière les barreaux. Elle a lancé des grèves de la faim pour protester contre son emprisonnement et s’est jointe à d’autres militantes pour dire aux juges saoudiens qu’elle avait été torturée et agressée sexuellement par des hommes masqués lors des interrogatoires. Les femmes disent avoir été cannées, électrocutées et waterboardées. Certains disent avoir été tâtonnés de force et menacés de viol.

Al-Hathloul a rejeté une offre visant à annuler ses allégations de torture en échange d’une libération anticipée, selon sa famille. Une cour d’appel a rejeté mardi ses allégations de torture, a déclaré sa famille.