Loujain al-Hathloul, un célèbre défenseur saoudien des droits des femmes, a été condamné à cinq ans et huit mois de prison, ont rapporté les médias locaux. Cependant, une libération anticipée serait également possible pour elle en février.

La jeune femme de 31 ans, qui a pris de l’importance en 2013 alors qu’elle faisait campagne pour rendre les permis de conduire accessibles aux femmes en Arabie saoudite, est en détention depuis mars 2018, lorsqu’elle a été arrêtée à la demande de Riyad aux Émirats arabes unis.

Je reçois des rapports inquiétants qui #Saoudien WHRD Loujain Al Hathloul a été condamné et condamné à une peine de prison par un tribunal antiterroriste. Elle devrait être immédiatement libérée. Défendre les droits de l’homme n’est pas du terrorisme @patrickwintour @jongambrellAP @NiAolainF @sebusher pic.twitter.com/uH2xTRvFMM – Mary Lawlor Rapporteur spécial des Nations Unies DDH (@MaryLawlorhrds) 28 décembre 2020

Elle a été accusée d’un certain nombre de crimes en vertu des lois antiterroristes saoudiennes, notamment de tentative de changement du système politique du royaume et d’atteinte à la sécurité nationale. Selon les journaux Sabq et al-Shark al-Awsat, un tribunal l’a condamnée lundi. La plupart du temps, elle est restée incarcérée a été déduite de la peine et il existe une possibilité de libération anticipée conditionnelle dès la fin du mois de février, selon les rapports.

Les défenseurs de Hathloul disent qu’elle a été soumise à des traitements humiliants, à des agressions sexuelles et à la torture pendant sa détention par l’Arabie Saoudite. Au moins deux fois en 2020, sa famille aurait fait une grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention. Riyad nie les allégations d’avoir abusé de son prisonnier.

Le mois dernier, le cas de Hathloul a été transféré d’un tribunal pénal ordinaire à un tribunal spécial pour le terrorisme.

Le militant faisait partie d’au moins une douzaine d’individus partageant les mêmes idées arrêtés par l’Arabie saoudite en 2018.

Parmi les militants arrêtés, certains ont été libérés pendant que leurs poursuites se poursuivent. Nassimah al-Saadah a été condamné à cinq ans de prison, dont deux avec sursis fin novembre, selon les rapports.

L’Arabie saoudite, grand producteur de pétrole, est un allié clé des États-Unis au Moyen-Orient et un acheteur majeur d’armes de fabrication américaine. Les critiques affirment que Washington a tendance à fermer les yeux sur les violations des droits de l’homme commises par Riyad, tant au pays qu’à l’étranger, tant que les intérêts stratégiques américains sont respectés.

