Une femme qui a eu une violente altercation avec un agent de sécurité noir avant la prise d’assaut du Capitole américain a été renvoyée de son travail à l’hôpital après que sa fille l’ait révélée sur Twitter.

Therese Duke, 50 ans, a été renvoyée de l’hôpital UMass Memorial de Worcester, dans le Massachusetts, à la suite de l’incident du 5 janvier à Washington DC, a déclaré sa fille Helena et l’hôpital a semblé confirmer.

Duke a été identifié après qu’Helena, 18 ans, ait tweeté la vidéo de la confrontation, ajoutant une légende qui disait: « Salut maman, souviens-toi de la fois où tu m’as dit que je ne devais pas aller aux manifestations BLM car ils pourraient devenir violents … c’est toi? »

Des images d’une manifestation le 5 janvier, la veille de l’émeute du Capitole, montrent Duke essayant d’arracher un téléphone des mains de l’agent de sécurité Ashanti Smith, 28 ans, qui a immédiatement fait volte-face et a frappé le partisan de Trump au visage avec son poing.

Smith a également été congédié après l’incident et accusé de voies de fait, mais insiste sur le fait qu’elle a agi en légitime défense.

Therese Duke, 50 ans, a été renvoyée de l’hôpital UMass Memorial de Worcester, Massachusetts à la suite de l’incident du 5 janvier (ci-dessus) à Washington DC

L’agent de sécurité Ashanti Smith a également été congédié après l’incident et accusé d’agression, mais insiste sur le fait qu’elle a agi en légitime défense.

UMass Memorial a publié une déclaration après avoir reçu plusieurs conseils sur Duke, semblant confirmer son licenciement sans la nommer.

« Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu de nombreuses expressions d’inquiétude par le biais des médias sociaux concernant un soignant UMass Memorial qui pourrait avoir été impliqué dans les événements violents de cette semaine au Capitole du pays », a déclaré l’hôpital.

« L’employé en question ne fait plus partie de notre organisation », a ajouté le communiqué.

Après avoir été accusé d’agression, Smith a insisté pour insister sur le fait qu’elle avait frappé Duke au visage en légitime défense.

«J’avais peur pour ma vie. J’entends: « Pendez-la, nous la tuerons, elle mérite de mourir », a déclaré Smith à WHUR-FM jeudi.

« Elle a continué d’essayer de prendre mon téléphone et de retirer mon masque parce que je n’arrêtais pas de leur demander de rester loin de moi, d’arrêter de me suivre et d’arrêter d’être si proche dans mon espace personnel », a déclaré Smith.

Helena Duke, 18 ans, du Massachusetts, s’est rendue sur Twitter jeudi pour identifier sa mère comme un émeutier du Capitole américain qui a été vu dans une vidéo virale se faire frapper au visage par un garde.

Ashanti Smith, 28 ans, a été licenciée de son poste d’agent de sécurité après avoir frappé un émeutier du Capitole

Helena a partagé une photo d’elle-même avec sa mère, qui, selon elle, a subi un lavage de cerveau par Trump

Elle a affirmé que de nombreux membres de la foule pro-Trump qui s’étaient rassemblés au Black Lives Matter Plaza l’appelaient le mot N et l’accusaient d’être Antifa.

La vidéo de l’incident montre qu’après que Smith a lancé le coup de poing, les partisans de Trump l’ont poussée vers un mur de flics, qui ont utilisé du gaz poivré pour briser la mêlée.

Pendant ce temps, Helena a déclaré que jusqu’à il y a environ des années, sa mère avait été démocrate, mais un an après la présidence de Trump, elle a été « soumise au lavage de cerveau » par le mouvement Make America Great Again.

Elle affirme que sa mère est allée à Washington DC après avoir dit à sa famille qu’elle emmenait un parent chez un médecin de l’extérieur de la ville.

Helena a déclaré au New York Post qu’elle avait appris que sa mère répondait à l’appel de Trump pour assister à son rassemblement « sauvage » après avoir vu des vidéos en ligne.

Selon l’adolescente, sa mère lui a dit qu’elle sortait de la ville pendant trois jours pour conduire sa tante dans un établissement médical pour y subir une intervention.

Pour prouver que la femme dans la vidéo est sa mère, Therese Duke, Helena a posté ces deux photos côte à côte

« Elle ne m’a pas donné plus d’informations à ce sujet, elle était très vague … Quand j’ai appris que le Capitole avait été pris d’assaut, j’ai regardé son partage de position et il était éteint depuis deux jours, alors j’ai supposé à ce moment-là, Je me suis dit: « Oh mon Dieu, elle pourrait en fait être là », a déclaré Duke au Post.

« Et puis le lendemain, ma cousine a partagé une vidéo d’elle se faisant frapper au visage. »

Helena a d’abord déclaré qu’elle craignait de faire honte publiquement à sa mère, mais qu’elle a finalement décidé de le faire en raison du comportement passé de sa mère, notamment en expulsant la fille de la maison pour avoir assisté aux manifestations de Black Lives Matter l’année dernière.

« Au début, j’étais un peu inquiet à ce sujet, mais je pense que c’était vraiment tellement hypocrite de sa part de finir par me renvoyer de la maison pour avoir participé à des manifestations pacifiques parce qu’elle supposait qu’ils seraient violents, puis finissent par Ceci, qui était de toute évidence une attaque très violente contre le Capitole – et finit par harceler un flic », a-t-elle déclaré, faisant référence à Smith, qui portait un uniforme de garde de sécurité à l’époque.

« Ses actions étaient épouvantables et je ne pensais pas qu’elle pourrait s’abaisser aussi bas », a déclaré Helena à Newsweek. «La voir harceler une femme noire et assister à un événement violent est très hypocrite de sa part.

Helena a déclaré que sa tante et son oncle avaient également pris part aux troubles à Washington DC.