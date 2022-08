Des militants ont attaqué la projection de “Ukraine on Fire”, produit par Oliver Stone, en Allemagne

Des militants pro-ukrainiens de Leipzig, en Allemagne, ont interrompu la projection d’un film sur le coup d’État de Maidan en 2014, a annoncé vendredi la police. Un groupe s’est présenté jeudi soir à la projection de “Ukraine on Fire”, un documentaire de 2016 produit par Oliver Stone, et a eu une altercation avec les organisateurs.

La projection du documentaire faisait partie du festival du film globaLE, qui se déroule du 27 juillet au 1er novembre. Le festival en plein air présente des œuvres critiques de la mondialisation. “Ukraine on Fire”, produit par Stone et réalisé par le cinéaste ukrainien Igor Lopatonok, porte un regard critique sur les manifestations de Kiev de 2014 qui ont abouti au renversement violent du gouvernement élu d’Ukraine.

Le groupe d’artistes germano-ukrainien Ostov Collective s’est présenté à la projection jeudi soir, qualifiant le documentaire de pro-russe.

Selon les premiers rapports de police, six personnes ont perturbé la projection en frappant du tambour et en tentant d’arracher le micro des mains de l’organisateur. La bagarre qui en a résulté a nécessité l’intervention de la police pour rompre et a retardé la projection de plusieurs minutes.

Des militants du collectif Ostov ont déclaré aux médias allemands qu’ils étaient les victimes, en fait, après qu’un organisateur ait frappé l’un d’eux au visage.

Un porte-parole de la police de Leipzig a déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé et que les autorités enquêtaient sur le groupe d’activistes pour tentative de lésions corporelles, selon Der Spiegel.

Lire la suite YouTube censure un documentaire sur l’Ukraine avec Oliver Stone

Le documentaire de Lopatonok examine en profondeur les manifestations qui ont commencé en novembre 2013 et ont culminé avec le violent coup d’État qui a renversé le président Viktor Ianoukovitch en février 2014, déclenchant la guerre civile en Ukraine et un référendum en Crimée pour rejoindre la Russie. Dans le récit officiel du gouvernement soutenu par les États-Unis à Kiev, le Maïdan était une ville pacifique « révolution de la dignité » par les démocrates pro-occidentaux.

Les gouvernements occidentaux ont dénoncé “l’Ukraine en feu”, tout comme le conseil municipal de Leipzig avant la projection. Il a été supprimé de YouTube en mars de cette année, apparemment pour avoir présenté “contenu violent ou graphique.”