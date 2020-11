Une émeute massive impliquant des centaines de détenus éclate dans la prison de l’Arizona

Une émeute massive impliquant des centaines de détenus a éclaté dans une prison de l’Arizona où des agents pénitentiaires ont déployé des «munitions non létales», notamment des balles de poivre et des balles en caoutchouc dans la foule.

L’émeute a éclaté mercredi après-midi au Cook Unit de la prison d’Eyman à Florence, près de Phoenix. Ce qui a provoqué l’émeute n’est pas clair.

Les troubles ont explosé après que “ plusieurs centaines de détenus se sont regroupés autour du personnel et ont refusé de se disperser ”, a déclaré la porte-parole du département correctionnel de l’Arizona Judy Keane à DailyMail.com.

Des membres de la famille des détenus de l’unité ont déclaré que des balles de poivre et des balles en caoutchouc avaient été tirées sur les détenus, selon KJZZ.

Ils ont également déclaré que les détenus étaient attachés à une fermeture éclair et détenus dans une cour pendant que les responsables de la prison fouillaient les espaces de vie.

Les détenus ont également signalé que des fenêtres avaient été brisées sur la propriété lors de l’émeute.

Un détenu a déclaré que l’unité avait l’air d’avoir «explosé».

“ Ils sont arrivés avec des gaz lacrymogènes, des coups de flash, du gaz poivré et ont commencé à leur tirer dessus tout le monde. C’était essentiellement une zone de guerre », a déclaré le détenu.

Une vue à l’intérieur de l’unité Rynning au complexe Eeyman ci-dessus avec des unités de logement de haute sécurité avec des portes en acier et des cellules simples ou doubles pour les détenus

Keane a déclaré que deux équipes spécialisées du personnel de sécurité du Département étaient impliquées dans l’incident.

“ L’équipe d’intervention armée désignée (DART) et l’Unité d’appui tactique (TSU) ont répondu à l’incident et ont déployé des munitions non létales pour obtenir le respect des instructions par les détenus et les sécuriser dans leurs dortoirs ”, a déclaré Keane.

«À aucun moment, la sécurité publique n’a été mise en péril», a ajouté Keane.

Aucune blessure n’a été signalée parmi les détenus ou le personnel et l’unité pénitentiaire est restée fermée jusqu’à jeudi matin dans l’attente d’une enquête plus approfondie.