Une émeute éclate au festival de musique de Vancouver après que la tête d’affiche a annulé son spectacle

Un festival de musique à Vancouver s’est transformé en émeute dimanche soir après que les organisateurs ont annoncé que la tête d’affiche de la soirée ne se produirait pas en raison d’une maladie.

Breakout Fest, un festival de musique hip-hop organisé sur le terrain de l’Exposition nationale du Pacifique (PNE) au cours du week-end, a annoncé que le rappeur Lil Baby était “trop ​​​​malade” pour monter sur scène à l’amphithéâtre PNE vers 21h30 – une demi-heure avant la fin prévue du spectacle.

Des vidéos de la scène après l’annonce montrent des gens démolir des tentes, jeter des poubelles et envahir le café en plein air du lieu. D’autres ont renversé des réfrigérateurs et cassé des tables de concession.

“Ce soir … les fans ont transformé leur déception en colère, causant des dommages importants à l’amphithéâtre PNE et à certaines parties de Hastings Park”, a déclaré la porte-parole de PNE, Laura Ballance, dans une interview.

Des centaines de participants ont voyagé de partout dans la province pour assister au festival de deux jours, payant jusqu’à 350 $ pour un billet.

Émeute au pne et @6ixAdemiks m’a tweeté en premier pour qu’il obtienne des images Le meilleur de Vancouver parce que le petit bébé ne s’est pas montré pic.twitter.com/EEuEDCkxPJ —@vancity2023

“La plus grosse blague de ma vie, dépenser 200 à 300 dollars pour voyager, puis tout cet argent pour les billets et ensuite c’est un lavage … le plus gros gaspillage de mon argent de ma vie”, a déclaré Will Thompson, qui a voyagé plusieurs heures pour se rendre à le festival des Kootenays de la Colombie-Britannique.

La police est intervenue pour aider à disperser la foule.

“J’ai payé pour deux jours, 260 $, et probablement quatre des artistes pour lesquels j’ai acheté les billets ont été annulés, et j’ai aussi été aspergé de poivre de cayenne et je me suis cogné le genou avec une matraque – donc dans l’ensemble, ce n’était pas une bonne nuit”, a déclaré Joseph Dale, qui avait voyagé de Ladner à Delta, en Colombie-Britannique

CBC News a contacté le service de police de Vancouver pour obtenir des commentaires.

Ballance a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les arrestations ou les blessures, mais a présenté des excuses aux résidents de la zone autour du PNE.

“Le PNE est incroyablement désolé de l’action de ces invités et de l’impact que ce comportement a pu avoir sur notre communauté”, a-t-elle déclaré.