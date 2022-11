Une émeute dans une prison en Equateur a fait 10 morts

Dix détenus ont été tués vendredi lors d’une émeute dans une prison de la capitale équatorienne qui, selon les autorités, a eu lieu à la suite de la décision du gouvernement de transférer trois patrons du crime dans un établissement de haute sécurité.

Les troubles à la prison de Quito sont le dernier défi lancé au système pénitentiaire du pays, le Service d’attention aux personnes privées de liberté, dont les installations ont connu à plusieurs reprises des affrontements meurtriers entre détenus.

L’agence dans un communiqué a déclaré que la police et l’armée avaient repris le contrôle de la prison et agiraient “fermement et sans trêve pour lutter contre le crime organisé”.

Le bureau du procureur a tweeté que les corps des détenus étaient en cours de récupération.

Les émeutes sont devenues fréquentes dans les prisons équatoriennes, en particulier au pénitencier de Guayaquil Litoral. La prison de la ville portuaire de Guayaquil a compté les meurtres de 13 détenus il y a un mois. En septembre de l’année dernière, 126 détenus y ont été tués.

Des émeutes consécutives ont incité le gouvernement du président Guillermo Lasso à déplacer les chefs d’au moins 10 gangs. Les autorités ont attribué les émeutes à des conflits territoriaux entre gangs nationaux et internationaux.

Le système pénitentiaire équatorien est conçu pour environ 30 000 détenus, mais depuis le mois dernier, les 53 prisons d’État abritaient environ 35 000 personnes. Les données du système correctionnel montrent que 316 détenus ont été tués par d’autres prisonniers l’année dernière, alors qu’en 2022, le nombre est tombé à 130 homicides.