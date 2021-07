Une embuscade brutale: le rappeur de Chicago tué, abattu 64 fois alors qu’il sortait de prison | Nouvelles des gens

Un rappeur de Chicago, connu sous le nom de KTS Dre, a été abattu par plusieurs hommes armés après sa libération de la prison du comté de Cook. Londre Sylvester, 31 ans, était un rappeur local et portait un appareil de surveillance à la cheville lors de sa libération, ont indiqué les médias. Sylvester a été abattu au moins 64 fois alors qu’il quittait la prison dans ce qui est maintenant présenté comme une attaque ciblée et bien planifiée.

La fusillade de samedi 10 juillet dans la nuit a tué Londre Sylvester, 31 ans, selon un rapport de police. Il a été déclaré mort à l’hôpital.

Sylvester venait d’être libéré après avoir été équipé pour une surveillance électronique et se dirigeait vers un véhicule en attente lorsque plusieurs suspects « sont sortis de deux véhicules distincts et ont tous commencé à tirer dans la direction de Sylvester, le frappant à plusieurs reprises, selon le rapport de police.

Le meurtre survient au milieu d’une augmentation des fusillades cette année à Chicago et de préoccupations plus larges à l’échelle nationale concernant l’augmentation de la violence. Lundi 12 juillet, le surintendant de la police de Chicago, David Brown, faisait partie des dirigeants de la ville et des forces de l’ordre des États-Unis rencontrant le président Joe Biden au sujet des efforts visant à réduire la criminalité. Après la fusillade de samedi soir, les suspects sont rentrés dans leurs véhicules et ont pris la fuite, a annoncé la police.

Une femme de 60 ans qui était avec Sylvester a reçu une balle dans l’un de ses genoux et a été hospitalisée en bon état, a indiqué la police. Une deuxième femme, âgée d’une trentaine d’années, a subi une écorchure à la bouche, a indiqué la police.

Sylvester avait versé une caution de 5 000 USD vendredi, a rapporté le Chicago Tribune. Il avait été condamné à une caution de 50 000 $ le 1er juillet après que les procureurs l’ont frappé le mois dernier avec une pétition pour violation de la caution pour avoir prétendument omis de remplir les conditions de sa libération dans une affaire d’arme à feu pour crime en 2020.

(avec entrées PTI)