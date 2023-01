Une élève de classe 10 violée et tuée chez elle le soir du Nouvel An au Bengale : les flics

Des manifestations ont éclaté dimanche à Bala Para de Jalpaiguri, au Bengale occidental, après qu’une fille mineure aurait été “violée et tuée” le soir du Nouvel An, a annoncé la police lundi.

L’affaire a été révélée lorsque le père de la victime a déposé un FIR contre cinq jeunes, à la suite de quoi les habitants se sont déchaînés et ont saccagé les maisons des jeunes accusés.

Selon la police, la victime est une élève de classe 10 qui aurait été violée chez elle samedi soir alors que ses parents étaient absents.

Le surintendant de la police, Biswajit Mahato, a déclaré que l’un des accusés a été arrêté et présenté devant le tribunal.

Jalpaiguri SP, Biswajit Mahato a déclaré: “Nous avons reçu une plainte spécifique de la famille et avons ouvert une affaire contre les accusés. La police mène une enquête approfondie sur l’incident.”

“Nous avons arrêté l’un des accusés, présenté aujourd’hui devant le tribunal de Jalpaiguri. Nous avons demandé au magistrat la garde à vue pour complément d’enquête. Les forces de police ont été déployées sur le lieu de l’incident pour éviter tout incident indésirable”, a-t-il ajouté.

Le père de la victime a affirmé que l’un des coupables l’avait appelé pour l’informer du décès de sa fille. En rentrant chez lui, le père a constaté que le corps de la fille gisait sur le sol et portait des marques de blessures.

“Ces garçons harcelaient souvent ma fille et la narguaient. Ils étaient après ma fille depuis longtemps. J’ai déposé un FIR contre eux et je veux les voir punis”, a déclaré le père.

Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, les habitants, par centaines, ont fait une descente dans les maisons des cinq accusés et ont vandalisé leurs maisons. Une importante force de police s’est rendue sur place dirigée par IC du PS de Kotwali et la situation a été maîtrisée.

Une grande partie de la population locale est allée organiser une manifestation à l’intérieur des locaux du PS de Kotwali pour exiger l’arrestation et la punition des coupables présumés.

“Nous avons ouvert une enquête basée sur le FIR déposé. Nous ne pourrons déterminer la cause du décès qu’après avoir reçu le rapport d’autopsie”, a déclaré Jalpaiguri SP, Biswajit Mahato.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)