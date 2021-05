Les cinq ministres des Affaires étrangères «Souhaite préciser que l’élection présidentielle du 26 mai en Syrie ne sera ni libre ni équitable», ont déclaré mardi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, Jean-Yves Le Drian de France, Heiko Mass d’Allemagne, Luigi Di Maio d’Italie et Dominic Raab du Royaume-Uni dans une déclaration commune mardi.

L’élection présidentielle syrienne de demain ne sera ni libre ni équitable. Nous dénonçons la décision du régime d’Assad de tenir une élection en dehors du cadre décrit dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU. Https://t.co/J5Q3zJ0UBZ – Jonathan Hargreaves (@UKSyriaRep) 25 mai 2021

Arguant que le «Régime d’Assad» tient l’élection «En dehors du cadre décrit dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies», ils se sont rangés du côté de «Les voix de tous les Syriens, y compris les organisations de la société civile et l’opposition syrienne, qui ont condamné le processus électoral comme étant illégitime.»

L’élection, prévue le 26 mai, verra le président sortant Bashar Assad être interpellé par Abdullah Sallum Abdullah du Parti socialiste unioniste, ainsi que Mahmoud Ahmad Marei, qui était auparavant secrétaire général du Front national pour la libération de la Syrie. , une faction rebelle.

À ce stade, le Syrien « opposition » est concentrée dans la province d’Idlib sous protection turque. Le nord-est de la Syrie est sous le contrôle des milices kurdes soutenues par les États-Unis, qui ont construit un gouvernement parallèle avec l’aide de Washington.

«Pour qu’une élection soit crédible, tous les Syriens doivent être autorisés à participer, y compris les Syriens déplacés à l’intérieur du pays, les réfugiés et les membres de la diaspora, dans un environnement sûr et neutre». Blinken et ses alliés se sont également disputés.

Cependant, comme l’ont souligné de multiples déplacés syriens et de la diaspora syrienne, les États-Unis et leurs alliés les empêchent de voter par les États-Unis et leurs alliés – qui ont fermé les ambassades et consulats syriens sur leur territoire pour représenter le «Régime d’Assad.»

La Syrie a invité observateurs électoraux de Russie, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivie, Equateur et Arménie. La Russie a également renforcé sa force expéditionnaire – déployée en Syrie depuis 2015, à la demande de Damas, pour lutter contre l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et d’autres groupes terroristes – avec des bombardiers à capacité nucléaire TU-22M.

D’un autre côté, Washington, Londres, Paris, Berlin et Rome ont soutenu la Syrie « opposition » – y compris des militants islamistes affiliés à Al-Qaïda – depuis le déclenchement de la guerre en 2011.

