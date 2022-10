Une élection, puis un procès, constituent un test inhabituel pour le maire de Surrey, McCallum – Kelowna Capital News

Le maire sortant Doug McCallum de Surrey, en Colombie-Britannique, fait face à des défis consécutifs – l’un aux urnes et l’autre dans une salle d’audience.

C’est une tournure des événements inhabituelle pour McCallum, qui a été élu sur une plate-forme d’ordre public en 2018 qui comprenait une promesse phare de supprimer le plus grand détachement de la GRC au Canada et de créer une force de police de Surrey. Il attend maintenant son procès pour méfait public.

McCallum est contestée pour le poste le plus élevé par sept candidats, dont trois anciens députés et un conseiller autrefois fidèle qui a fait défection de la Safe Surrey Coalition de McCallum pour contester les politiques qu’elle avait initialement soutenues.

Les électeurs voteront samedi pour élire un maire, huit conseillers et six administrateurs scolaires.

McCallum se présente comme maire pour la cinquième fois depuis 1996, maintenant avec le slogan “Doug Gets it Done”, pour souligner sa réalisation de certaines promesses importantes de 2018.

Ils comprennent l’abandon de la GRC au profit d’une force de police municipale, ce qu’il croit nécessaire pour la deuxième plus grande ville de la Colombie-Britannique, qui a connu une vague de fusillades liées aux gangs.

La transition vers le service de police de Surrey a été controversée. Un groupe appelé «Gardez la GRC à Surrey» s’est opposé avec véhémence au plan de McCallum tandis que son ancienne collègue et maintenant rivale, Brenda Locke, se présente pour le remplacer sous la bannière Surrey Connect avec le vœu d’inverser le changement dans le maintien de l’ordre.

Le porte-parole d’Elections BC, Andrew Watson, a déclaré qu’une plainte avait été déposée contre Surrey Connect alléguant que ses candidats travaillaient avec “Keep the GRC in Surrey”, considéré comme un sponsor publicitaire tiers, en violation d’une loi régissant les campagnes électorales locales.

Chaque plainte est examinée mais toutes ne mènent pas à une enquête, a déclaré Watson, ajoutant qu’on ne sait pas encore si cela se produirait dans ce cas.

Les querelles au sujet de la police ont pris une tournure en septembre dernier lorsque McCallum s’est plaint à la GRC qu’un membre du groupe pro-GRC qui avait adressé une pétition devant une épicerie lui avait couru sur le pied.

Mais trois mois plus tard, McCallum a été accusé de méfait public lié à sa plainte, avec un procès prévu pour le 31 octobre. Surrey.

McCallum, qui a également promis d’accélérer le SkyTrain encore à terminer à Langley, veut maintenant construire un stade de 60 000 places et également étendre le transit au quartier de Newton dans sa ville.

McCallum n’était pas disponible pour une entrevue malgré des demandes répétées.

Hamish Telford, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de la vallée du Fraser, a déclaré que les électeurs qui soutiennent le maire sortant parce qu’il a soutenu certaines promesses apparemment nobles pourraient faire face à une décision difficile lors des urnes avant son procès imminent.

«S’il est reconnu coupable plus tard et se voit infliger une sorte de peine avec sursis ou de travaux d’intérêt général, ou les deux, il pourrait toujours se rendre à son bureau et faire son travail. Moralement, peut-être qu’il ne devrait pas », a déclaré Telford.

Locke a déclaré que la ville ne devrait pas payer les frais juridiques de McCallum parce que le prétendu délit de fuite s’est produit pendant son temps libre alors qu’il faisait ses courses.

Alors qu’elle soutenait le remplacement de la GRC par McCallum lorsqu’elle était au conseil avec lui à la barre, Locke a déclaré que les décisions concernant la transition, qui nécessitaient l’approbation provinciale, avaient été prises «à huis clos», sans la participation des conseillers ou du public, et se terminera jusqu’à coûter des millions de dollars.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’il aurait dit que nous allions faire cela et ne pas faire une étude de faisabilité, une analyse coûts-avantages et une étude d’impact. Rien de tout cela n’a été fait.

Les agents du service de police de Surrey gagnent le salaire le plus élevé parmi leurs homologues au Canada, a déclaré Locke, ajoutant qu’environ 150 d’entre eux travaillent actuellement dans la ville, qui compte 643 gendarmes.

“Nous pourrons faire la transition de ces agents soit vers la GRC, et j’ai déjà eu cette conversation avec la GRC, qu’ils feront un programme de transition pour eux, ou qu’ils peuvent retourner dans leurs agences d’origine”, a déclaré Locke.

“La priorité pour moi est de ramener un gouvernement éthique”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la sécurité publique est un problème majeur dans une ville en pleine croissance secouée par des fusillades liées à des gangs.

Locke, avec deux autres conseillers, a abandonné la Safe Surrey Coalition en 2019 en raison de multiples problèmes liés à l’approche de leadership «mon chemin ou l’autoroute» de McCallum, a-t-elle déclaré.

Sukh Dhaliwal, ancien député libéral de Surrey-Newton, a déclaré qu’il avait décidé de se lancer dans la course à la mairie afin de pouvoir s’attaquer à des problèmes tels que la transparence, la sécurité publique et un système de permis plus rapide pour les rénovations et le développement.

“Non. 1, nous veillerons à mener à bien la transition policière », a-t-il déclaré. « Et nous serons ouverts. Nous dirons au public combien cela va coûter et combien de temps cela va (prendre) ».

Les services de police seraient également transformés pour permettre aux agents des règlements municipaux de traiter les plaintes de bruit, par exemple, tandis que les professionnels de la santé mentale répondraient aux appels liés aux personnes en détresse, a déclaré Dhaliwal.

D’autres ardoises ont “volé” ses idées pour embaucher plus de pompiers, geler les impôts pour la première année et créer plus de parcs et d’installations de loisirs, a-t-il déclaré.

“Toutes ces idées dont je parle, United Surrey a avancé”, a-t-il déclaré à propos de son ardoise.

Jinny Sims a battu Dhaliwal pour devenir député néo-démocrate en 2011 avant de triompher contre elle aux élections fédérales de 2015. Elle dirige maintenant l’ardoise Surrey Forward alors qu’elle vise à le contourner au fauteuil du maire.

Sims veut « rétablir l’intégrité » au bureau. Au moins deux « réunions spéciales » récentes ont vu des conseillers se précipiter à travers des dizaines de projets, à la suite d’un vote en avril dernier pour empêcher le commissaire à l’éthique de la ville d’entendre de nouvelles plaintes jusqu’après les élections.

Sims, une ancienne députée qui dirigeait autrefois la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’elle avait été encouragée à se présenter par un large éventail de jeunes préoccupés par l’inclusivité, la sécurité et les services dans la ville.

« La diversité est notre force. Nous avons un énorme vivier de talents. Nous avons la meilleure offre de terrains industriels », a déclaré Sims, qui a promis de construire un quartier de divertissement à Surrey.

Sims n’a pas pris position sur la question de savoir si Surrey devrait avoir son propre service de police.

Cependant, elle a déclaré qu’elle gèlerait la transition pendant 90 jours pendant qu’un audit est effectué sur les coûts encourus jusqu’à présent et sur le montant d’argent nécessaire pour respecter les obligations contractuelles si la nouvelle force est abandonnée.

“En ce moment, ce que nous avons est un gâchis parce que Doug McCallum et Brenda Locke n’avaient pas de plan d’affaires lorsqu’ils ont commencé la transition, ce qui, je pense, a été mal géré.”

Gordie Hogg, de Surrey First, un autre ancien député libéral et membre de l’Assemblée législative, a déclaré que la désinformation avait rendu impossible la prise de décision sur la question des services de police et qu’il procéderait lui aussi à un audit pour déterminer la meilleure option.

La confusion sur le coût de la transition, qui, selon certaines estimations, a dépassé les 500 millions de dollars, et si elle pourrait même être arrêtée provoque des divisions dans la ville, a déclaré Hogg, professeur auxiliaire en criminologie à l’Université Simon Fraser, où il a terminé son doctorat en politique publique.

“Je pense que les habitants de Surrey sont maintenant beaucoup plus frustrés par la division”, a-t-il déclaré. « Et si vous croyez la plupart des commentaires que nous recevons, cela ressemble à une répartition presque 50-50 entre qui veut le service de police de Surrey et qui veut la GRC. À ce stade, je ne pense pas qu’il ait pris de l’élan en disant qu’il allait le faire, car il l’a fait de manière indépendante », a déclaré Hogg à propos des efforts de McCallum pour évincer la GRC.

Hogg a déclaré que Surrey First avait commencé à consulter les citoyens sur la question de la police et leur poserait officiellement la question afin de prendre la meilleure décision.

—Camille Bains, La Presse Canadienne

Élection municipale en Colombie-BritanniqueDroit et justiceSurrey